Recht op compensatie voor niet genoten kinderopvang

Nieuws|Je hebt recht op compensatie als je tijdelijk geen gebruik kunt maken van kinderopvang door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voorwaarde is dat je de rekening van de kinderopvang wel doorbetaalt. Omdat hier veel vragen over zijn, vertellen we je er meer over.

Dit nieuwsbericht is geüpdatet op 8 april 2020

Hoe is de compensatie geregeld?

De overheid verzoekt ouders de kinderopvang gewoon door te betalen. Als je de opvang betaalt behoud je het recht op de kinderopvangtoeslag. De overheid heeft toegezegd ouders hiervoor te compenseren door de eigen bijdrage (het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en het door de ouder betaalde bedrag) te vergoeden. Tenminste, voor zover de opvang per uur niet meer kost dan de maximaal te vergoeden uurprijs via de kinderopvangtoeslag.

Er wordt nog over gesproken op welke manier de juiste vergoeding per kind wordt berekend en overgemaakt. Dit is best een ingewikkelde actie, maar het ministerie van Financiën (dat gaat over de toeslagen) streeft ernaar dat er snel kan worden uitbetaald. Het ministerie van SZW verwacht komende week (waarschijnlijk dinsdag of woensdag) meer duidelijkheid te geven over de uitvoering van de uitbetaling van de compensatie tot de maximum uurprijs.

De regeling geldt in elk geval tot en met 28 april. Misschien zelfs langer als de maatregelen in de vorm van de sluiting van de kinderopvang, worden verlengd.

Kosten boven maximaal te vergoeden uurprijs

Betaal je een hogere uurprijs dan de uurprijs die de overheid maximaal vergoedt, dan krijg je het meerdere niet terug van het Rijk. Dit is vooral vaak het geval bij buitenschoolse opvang, maar er zijn ook kinderdagverblijven en gastouderbureaus die een hogere uurprijs rekenen.

Terugbetaling rechtstreeks door kinderopvang

Toch lijkt het er niet op dat je straks zelf opdraait voor het verschil tussen de maximale uurprijs en de hogere prijs die de opvang in rekening brengt.

Volgens het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het aan de kinderopvanginstellingen die een hogere uurprijs hanteren of zij besluiten ouders tegemoet te komen.

Maar volgens BOinK (de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) is dat geen vrijblijvende keuze. 'Het bedrag dat je betaalt boven de maximaal te vergoeden uurprijs, krijg je niet terug van het Rijk, maar wordt rechtstreeks door jouw kinderopvangorganisatie aan jou terugbetaald. Dit is onderdeel van de intentieverklaring die de 3 samenwerkende branchepartijen (BK, BMK en BOink) met het ministerie van SZW en Financiën hebben getekend. Op dit moment werken de 3 branchepartijen samen met SZW aan de uitvoering van de regeling.'

Geldt dit voor alle vormen van kinderopvang?

Wij kregen de afgelopen week vaak de vraag of dit ook geldt voor peuterspeelzalen en voorscholen. De compensatieregeling geldt voor alle ouders die opvang afnemen bij (of via) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen/voorscholen. Hiervoor bestaat ook recht op kinderopvangtoeslag (onder voorwaarde dus dat je de rekening van de peuteropvang betaalt).

Ook voor peuterspeelzalen en voorscholen

Dat dit ook geldt voor peuterspeelzalen/voorscholen stond nog niet in de publieksinformatie van de overheid. Maar dit is gisteren aan ons bevestigd door het Ministerie van Financiën en daarna ook aan de lijst toegevoegd.

Tegemoetkoming gemeente

Er zijn ook ouders die gebruikmaken van peuteropvang en geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar wel een tegemoetkoming vanuit de gemeente krijgen (zogenaamde gemeentelijk regeling). Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorschoolse educatie (VE) en bij een sociaal medische indicatie (SMI). Ook deze ouders krijgen hun eigen bijdrage terug. Die zal door de gemeente worden uitbetaald.

Regels soepel bij geen of minder werk

Heb je tot 28 april geen of minder werk (al dan niet door het coronavirus), dan krijg je deze compensatie ook zolang je de rekening van de kinderopvang betaalt.

Als je helemaal geen werk meer hebt, dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je recht op kinderopvangtoeslag en vergoeding van de eigen bijdrage tijdens de opvangpauze door corona loopt gewoon door. Wijzigingen in het aantal opvanguren tijdens de coronasluiting hoef je niet door te geven aan de Belastingdienst.

Check of je recht hebt op een hogere toeslag

Heb of verwacht je een lager inkomen dan vorig jaar, geef dan de wijzigen in je inkomen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Dat kan via mijn toeslagen. Bij een lager inkomen heb je meer recht op kinderopvangtoeslag. Geef je zelf geen wijzigingen door, dan krijg je pas bij de eindafrekening van de toeslag over 2020 wat je nu laat liggen. Die eindafrekening kan nog jaren op zich laten wachten. Andersom geldt ook: verdien je straks weer meer, geef dan ook die wijziging in je inkomen weer door aan de Belastingdienst anders loop je het risico dat je later kinderopvangtoeslag moet terugbetalen.

Ben je van plan om de gegevens voor de kinderopvangtoeslag te wijzigen? Controleer dan met de proefberekening toeslagen of je op basis van je inkomen in 2020 dit jaar ook in aanmerking komt voor andere toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan kindgebonden budget.

Ouders met cruciale beroepen kunnen wel gebruikmaken van kinderopvang

Heb je een cruciaal beroep, dan heb je recht op noodopvang. Dat geldt zowel voor ouders die al opvang afnemen als voor ouders die hier nog geen gebruik van maakten. Ouders die al gebruikmaken van kinderopvang kunnen bovendien nu zonder extra kosten meer uren opvang afnemen als ze dat nodig hebben.

Noodopvang is in alle gevallen gratis. De overheid verzoekt je (net als andere ouders) je maandelijkse rekening voor de kinderopvang wel te blijven betalen. Deze krijg je op dezelfde manier vergoed als andere ouders. Er wordt ook 24-uurs opvang geboden. Daarvoor kun je contact opnemen met je eigen kinderopvangorganisatie en/of de gemeente.

Lees meer over: