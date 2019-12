Rechter accepteert 'Hema-notaris'

Nieuws|Je testament online opstellen door een vragenlijst te beantwoorden en dan even langs de notaris om je handtekening te zetten? Dit mag gewoon doorgaan. De rechter vindt de service van de ‘Hema-notaris’ niet in strijd met de wet. En er is inmiddels ook een andere aanbieder.

De Hema heeft sinds oktober 2013 een online-service op haar website: de notarisservice. Hier kun je aan de hand van een vragenlijst een akte maken voor een samenlevingsovereenkomst of testament. Eerder gaf de Consumentenbond zijn eerste indruk van deze service. De beroepsorganisatie van notarissen KNB ging naar de rechter omdat zij vond dat de aangesloten notarissen handelden in strijd met de beroepsregels. Zo zou de notaris zijn geheimhoudings- en zorgplicht schenden en waren er risico's voor de vrije wilsvorming van de consument. Maar de rechter wees onlangs alle bezwaren van de KNB af. Deze beslissing van de rechter is definitief.

Concurrentie

Inmiddels is er ook een ander initiatief op de markt, vergelijkbaar met de Hema-notaris. Op NuTestament.nl kun je je testament online opstellen, eventueel in combinatie met een samenlevingscontract. De prijs is vergelijkbaar laag, namelijk €295 voor 2 testamenten. De Hema is iets goedkoper: €250 voor 2 testamenten. Bij NuTestament zijn minder notarissen (12) aangesloten dan bij de Hema (20). Bij NuTestament.nl kun je ook terecht als alleenstaande zonder kinderen. De Hema-service is alleen gericht op mensen met een partner.

Geen maatwerk

De Consumentenbond waarschuwt dat beide online-modules geen maatwerk leveren. Zodra je niet in de 'standaardsituatie' zit zoals wordt aangeboden in de module, moet je toch naar een 'echte' notaris. Bijvoorbeeld bij een samengesteld gezin, alleenstaande ouder of als je een onderneming hebt. Hier word je tijdens het invullen van de vragenlijst op gewezen. Je hebt dan nog niets betaald. De vragen die je hebt ingevuld in de online-module zijn een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris. Je weet dan beter wat je wil en je kunt het bij de notaris kort houden. Denk er ook aan dat de online notarisservice niet doorvraagt. Een notaris doet dat in een gesprek natuurlijk wel. Hij heeft dan het grotere plaatje en kan zo nodig advies geven. Blijf daarom altijd zelf opletten.

Goedkope notaris

Een goedkope notaris kun je vinden op DeGoedkoopsteNotaris.nl of Notaristarieven.nl. En vanaf het najaar kun je voor het vinden van een notaris bij jou in de buurt ook gebruikmaken van de zoekmodule van Advieskeuze.nl.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 juni 2015