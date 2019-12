Reminder: 1 september komt eraan

Nieuws|1 september is een belangrijke dag voor wie niet haantje de voorste is met de toeslagen en inkomstenbelasting.

Toeslagen

1 september is een belangrijke datum voor de toeslagen. Want vanaf die dag kun je meestal geen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget meer aanvragen over 2012. Check daarom nog vóór 1 september of je recht hebt op een toeslag over 2012.

Uitstel aangifte verloopt

Heb je uitstel gevraagd voor je aangifte inkomstenbelasting 2012? dan geldt dat uitstel meestal uitstel tot 1 september. Dien de aangifte dus bij voorkeur uiterlijk zaterdag digitaal in. Doe dat ook als je een teruggave verwacht op je aanslag. Want je kunt ook een boete krijgen als je deze aangifte te laat indient.

Hoe heet wordt de soep gegeten?

Als je uitstel gekregen hebt tot 1 september, heb je op 2 september niet meteen een boete aan je broek. De fiscus stuurt eerst nog een herinnering waarin je de gelegenheid krijgt om de aangifte alsnog in te dienen. Pas als je de aangifte niet invult binnen de in die brief gegunde termijn, kun je een boete krijgen. Te laat aangifte doen heeft ook andere nadelen. Zo kan de Belastingdienst een verzoek om uitstel weigeren aan wie al vaker te laat aangifte deed.



Hoe hoog is de boete?

De eerste keer krijg je een verzuimboete van €226. Recidive wordt extra bestraft. Wie voor de tweede keer te laat is, krijgt een boete tot €984. En wie opzettelijk te laat of geen aangifte doet, krijgt soms een nóg hogere boete (maximaal 300% van de niet aangegeven belasting).

Onzeker

Wat je kunt doen als je ergens niet helemaal zeker van bent, is de aangifte aan de voorzichtige kant invullen. Dat wil zeggen dat je iets te veel belasting betaalt in eerste instantie. Je kunt dan daarna nog rustig uitzoeken hoe het precies zit. In de tussentijd loop je dan geen risico op een boete (voor een te late of verkeerde aangifte). Als je de juiste informatie binnenkrijgt, kun je totdat de aanslag is opgelegd de digitale aangifte nog aanpassen en opnieuw indienen. Als de aanslag al is opgelegd, kun je nog tot en met 2017 de juiste situatie toelichten in een brief aan de Belastingdienst. Die moet je de te veel betaalde belasting terugbetalen als je argumenten voor de verlaging hout snijden.