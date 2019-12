Rentepercentage heffingsrente omhoog

De basis voor deze verhoging is het rendement op staatsleningen bij de Europese Centrale Bank. Het verschil dat zou worden doorgevoerd tussen de heffingsrente en de invorderingsrente gaat niet door. Staatssecretaris Weekers heeft in de Fiscale Agenda aangegeven dat per 2013 een nieuwe regeling komt waarbij pas rente vergoed gaat worden als er sprake is van een onredelijke vertraging. Alleen als de inspecteur aanleiding heeft om bij de aanslagregeling af te wijken van de aangifte of als de aangifte later dan 1 april wordt ingediend, zal er nog rente worden berekend bij het opleggen van de aanslag.

Bron: