Schenking? Stel je trouwplannen nog even uit

Als je vorig jaar namelijk allebei een schenking kreeg voor de eigen woning, dan wordt dit bij elkaar opgeteld.

Rekenvoorbeeld

Stel je kreeg vorig jaar van je tante een schenking van €100.000 voor je eigen woning en zij gaf ook nog aan je toekomstige echtgenoot €50.000, dan kan dit een naheffing van 30% tot 40% opleveren. Bij zowel trouwen als geregistreerd partnerschap gaan jullie automatisch fiscaal partnerschap aan en op grond van artikel 26 van de Successiewet zelfs met terugwerkende kracht.

Tot 1 januari 2015 bestond de mogelijkheid om tot €100.000 belastingvrij te schenken, mits het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. Dat kan inmiddels niet meer. Aan de hand van artikel 26 van de Successiewet ben je verplicht om schenkbelasting over het bedrag af te dragen.

Lees meer over schenkbelasting.

Samenlevingscontract

In het artikel 26 wordt niet gesproken over het aangaan van een samenlevingscontract. Mocht dit een passend alternatief zijn, dan heb je daarbij geen last van belastingheffing over de schenkingen. Blijft de keuze van trouwen of geregistreerd partnerschap ongewijzigd? Stel het plan dan uit tot na 1 januari 2016.

