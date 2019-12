Wordt de belastingheffing op spaargeld toch eerlijker?

Nieuws|De Commissie Van Dijkhuizen heeft de overheid geadviseerd om de 'oneerlijke' belasting van de rente op spaargeld aan te pakken. Dat is goed nieuws, want in de afgelopen aangifteperiode was er juist voor díe regels het meeste onbegrip. Zo bleek uit de vragen die onze belastingexpert beantwoordde in de afgelopen aangifteperiode.

Sinds 2001 betalen we 30% belasting over inkomsten uit ons vermogen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat het rendement hierover 4% is. Met het échte inkomen uit het vermogen (bijvoorbeeld rente) wordt geen rekening gehouden, omdat de regeling anders onuitvoerbaar zou zijn.

In 2001 was die 4% nog niet zo gek: de rente op spaarrekeningen was toen ongeveer 3,5% en op staatsobligaties 5%. Maar in de tussentijd is er wel wat veranderd. Beiden leveren vandaag (gemiddeld) minder dan 2% rente op, maar je betaalt nog steeds belasting over 4%. Rekening houdend met 2,4% inflatie slonk het vermogen op de gemiddelde spaarrekening in 2012 zelfs (met 0,2%). En dat was nog vóór belasting. Geen wonder dat veel particulieren het er principieel mee oneens waren belasting te betalen over een zogenaamde vermogensgroei van 4%!

De commissie heeft nu voorgesteld om het percentage voortaan jaarlijks vast te stellen op de gemiddelde rente over de afgelopen 5 jaar (met een achterstand van 1 jaar). Dat zou voor 2013 neerkomen op 2,5%, gebaseerd op de rente van 2007 t/m 2011.

Noodzakelijke opfrisbeurt van het belastingstelsel

De commissie heeft nog veel meer ideeën. Zo brengen ze graag de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog en zou je met een inkomen tot €60.000 helemaal in de goedkoopste belastingschijf (37%) vallen. Daartegenover staat dat de commissie de hypotheekrenteaftrek in één klap terug wil brengen tot 37%. Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat de regering het rapport gaat bestuderen voor een noodzakelijke opfrisbeurt van het belastingstelsel, maar in 2013 of 2014 zullen we volgens hem nog niet profiteren van deze voorstellen.

Bron: Eindrapport Commissie inkomstenbelasting

