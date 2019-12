Sterke stijging AWBZ

De stijging komt volgens het CBS onder meer door de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebondenbudgetten. In 2009 kostte de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten €23 mld, ongeveer €1.400 per Nederlander. Nederlanders betalen via de belasting mee aan de AWBZ, omgerekend bijna €835 per hoofd van de bevolking per jaar.