Toeslagen aanvragen gemakkelijker

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 7 december een nieuwe website geïntroduceerd waar iedereen de status van zijn aanvraag kan zien of wijzigingen kan doorgeven. De Belastingdienst keert maandelijks bijna 8 miljoen toeslagen uit aan 6,1 miljoen huishouden. Ondanks dat de gegevens van het inkomen en de gezinssituatie automatisch worden aangeleverd bij de Belastingdienst is het nog steeds niet zo dat iedereen die voor een toeslag in aanmerking komt hier automatisch bericht van krijgt. Twijfel je of je in aanmerking komt voor een van de toeslagen: check dit op de nieuwe website!

Bron: Ministerie van Financiën, 7 december 2011