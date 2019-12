Home

Vakantieverhuur eigen woning lager belast Wie zijn eigen huis tijdens de vakantie verhuurt, hoeft minder belasting te betalen over de huur. Gepubliceerd op:12 juli 2010

De regels voor de belasting zijn dit jaar namelijk verlaagd, meldt belastingmagazine Fiscalert. De huurinkomsten voor verhuur tijdens de vakantie is nu voor 70% belast. Vorig jaar was dat nog 75%. Tegelijkertijd moet nu, in tegenstelling tot vorig jaar, ook over de vakantieperiode het eigenwoningforfait worden betaald. De hypotheekrente blijft tijdens de verhuurperiode gewoon aftrekbaar.