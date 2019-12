Pas op voor valse e-mails DigiD

Nieuws|In de e-mails, die lijken te zijn verzonden door de Belastingdienst, staat dat je een belastingteruggave kunt krijgen. Via een link wordt je doorgeleid naar een pagina die er uit ziet als de DigiD website. Dit blijkt een valse website waarop je gevraagd wordt om je DigiD gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in te voeren.

Als je per ongeluk je gegevens hebt ingevoerd op deze valse internetsite, moet je een nieuwe digitale identiteit aanvragen bij DigiD. De DigiD-helpdesk kan hierbij helpen.

Volgens een DigiD-medewerker is de valse website waarnaar de link verwijst inmiddels offline gehaald. Dit sluit niet uit dat er op elk moment weer een nieuwe valse email kan opduiken die verwijst naar een nieuwe actieve website. Op de website van DigiD staat hoe je valse e-mails kunt herkennen en hoe je kunt controleren of de website waarop je terecht komt echt die van DigiD is.

Bron: DigiD