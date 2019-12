Home

Toeslagen Vooringevulde aangifte Nieuws|Sinds 1 maart is de vooringevulde aangifte weer beschikbaar. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:8 maart 2010

De fiscus vult dan alvast een aantal gegevens over 2009 in. Die gegevens komen onder meer van de werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om: loon, uitkering of pensioen; de WOZ-waarde van de woning; de voorlopige teruggaaf en eventuele heffingskortingen. Volgend jaar neemt de Belastingdienst een vervolgstap met de vooraf ingevulde bankgegevens. Op dit moment krijgen proefpersonen in hun aangifte over 2009 niet alleen de naam van de bankinstelling en de rekeningnummers vooraf ingevuld, maar ook de bank-, giro- en spaartegoeden en de saldi van de beleggingsrekeningen op 1 januari 2009.