Wijzigen aangifte tot 5 jaar terug

Nieuws|Wie een fout in een reeds gedane belastingaangifte ontdekt en te veel belasting heeft betaald, kan dit nog maar tot 5 jaar terug wijzigen.

Deze termijn was eerder 7jaar. Per 1 januari 2011 is de termijn met 2 jaar ingekort, zo heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt.

Het zogeheten verzoek ambtshalve vermindering of teruggaaf kan de belastinginspecteur zelf toepassen, maar een belastingplichtige kan hier ook zelf om vragen.