WOZ-waarde niet reëel

Nieuws|Na vragen van de Consumentenbond erkent een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken impliciet dat de WOZ-waarde van woningen in de kwakkelende huizenmarkt niet realistisch is.

Ieder jaar (4 keer in 2012) vervallen er huizen aan de staat omdat de eigenaar is overleden en er geen erfgenamen zijn. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van het ministerie van Binnenlandse zaken verkoopt deze panden 'onder de WOZ-waarde' aldus een woordvoerster. Daarmee geeft het ministerie aan dat de WOZ-waarde niet marktconform is. Omdat de huizenprijzen dalen, zou de onroerendzaak belasting (ozb) dus moeten dalen en niet stijgen. De ozb is namelijk gebaseerd op de WOZ-waarde. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat gemeenten aan huizenbezitters die te veel ozb hebben betaald, geld teruggeeft. Hij kan beter de WOZ-waarde van huizen verlagen naar hun marktwaarde.

Opbrengst

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting stijgt dit jaar met 3,86%. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft echter met rijksoverheid een bovengrens van 2,76% afgesproken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken