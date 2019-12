Traphekjes installeren

Controleer eerst of een hekje past

Meet de ruimte waar het traphekje moet komen voordat je er een koopt. Sommige hekjes kunnen maar een breedte van 70 cm overbruggen terwijl andere tot 120 cm breed kunnen. Voor veel hekjes bestaan verlengstukken waarmee je ze breder kunt maken. Soms zitten die standaard bij het hekje, soms moet je ze los kopen.

Let op als je plinten hebt. Hekjes waarbij de deur in een frame scharniert moeten op of dichtbij de grond worden bevestigd. Anders kun je over het frame struikelen. Een plint kan daarbij in de weg zitten. Haal hem weg of kies voor een (type) hekje dat volgens de handleiding iets hoger (en boven de plint) bevestigd mag worden.

Manieren om traphekjes te bevestigen

Er zijn verschillende manieren om een traphekje te bevestigen aan de muur of trappost:

het frame of de uiteinden van het traphekje in zijn geheel vastschroeven. In het frame zelf zitten de scharnieren en/of het slot van het hekje;

alleen de houders voor de scharnieren en het slot vastschroeven;

alleen 'muurcups' in de muur schroeven: het hekje wordt in de muurcups geklemd;

niet schroeven, maar klemmen.

Voor de ene methode zijn meer schroeven nodig dan voor de andere. In de regel geldt: hoe meer schroeven er worden gebruikt, des te steviger het traphekje.

In de vergelijker beschrijven we per traphekje hoe je het bevestigt.

Hekjes met veel schroefbevestigingspunten

Het stevigst zijn de traphekjes waarbij het frame of de uiteinden in hun geheel worden vastgeschroefd aan de muur of trappost. Dit is voor veel ouders ook gelijk het grootste nadeel van dit soort hekjes. Je moet vaak flink boren, waardoor je je muur of trappost permanent beschadigt. De installatie duurt bovendien langer en is meestal ingewikkelder dan bij andere bevestigingsmethoden. Toch loont het de moeite: zulke hekjes bijven, eenmaal gemonteerd, het best op hun plek.

Voorbeelden van deze traphekjes zijn de BabyDan GuardMe en de Lascal Kiddyguard.

Hekjes met geschroefde scharnieren en sloten

Deze bevestigingsmethode is de gulden middenweg tussen niet al te veel schroeven en een stevige bevestiging.

Voorbeelden van hekjes met deze bevestigingsmethode zijn de BabyDan FlexiFit, Munchkin en de JéWé (Praxis) Jules.

Hekjes met geschroefde muurcups

Bij deze hekjes worden het frame en scharnierdeurtje tussen geschroefde muurcups geklemd.

Voorbeelden van dit type zijn de Safety First Quick Close en de Hauck Open 'n Stop.

Sommige cups kunnen volgens de fabrikant ook geplakt in plaats van geschroefd worden, maar dit is niet veilig genoeg.

Hekjes zonder schroeven

Bij sommige hekjes hoef je helemaal geen muurcups te bevestigen. Van dit type hekje doorstaat geen enkel model de extra zware botstest met 25 kg. De hekjes die met een frame worden geklemd waarin een deurtje scharniert, zijn de meest robuuste versie van deze variant. Een voorbeeld van dit type hekje is de BabyDan Danamic.

Plakstrips onveilig

Sommige traphekjes worden met schroeven én plakstrips geleverd. Het is aantrekkelijk om alleen de plakstrips te gebruiken omdat je dan geen gaten hoeft te boren. Maar een traphekje dat alleen is vastgeplakt zonder schroeven, is niet bestand tegen een flinke botsing of hevig duwen en trekken. Zet een traphekje daarom nooit vast met alleen plakstrips!

Onze testresultaten van traphekjes gelden alleen als het hekje bevestigd is met schroeven.

Monteer volgens de handleiding

Een onmisbare tip: monteer een traphekje precies volgens de handleiding (video).

Dat houdt in:

gebruik de bijgeleverde mallen (video) voor het installeren van de bevestigingspunten;

gebruik alleen de meegeleverde onderdelen;

ontbreekt een onderdeel in de verpakking of raakt het beschadigd bij het installeren? Installeer het hekje dan nog niet en zorg zo snel mogelijk voor een nieuw, origineel onderdeel;

wijk niet af van de handleiding. Een verkeerde installatie van een traphekje kan zeer gevaarlijk zijn. Zo moeten veel traphekjes een stukje (maximaal 6,5 cm) boven de vloer worden geïnstalleerd. Maar traphekjes waarbij de deur in een frame hangt niet. Als die te hoog hangen is er gevaar dat je over het frame struikelt.

Controleer na de montage of:

het hekje goed vast zit;

het goed open en dicht gaat;

het goed in het slot valt na het sluiten;

het niet te hoog of te laag zit;

er niet te veel ruimte (maximaal 6,5 cm) tussen de vloer en de onderkant van het hekje zit, en tussen het hekje en de muur of trappost;

er geen plaatsen zijn die een peuter kan gebruiken om op te gaan staan en over het hekje te klimmen (bijvoorbeeld een scharnier).

Let op: uit onze test blijkt dat traphekjes die met schroeven worden bevestigd aan de muur of trappost, steviger en dus veiliger zijn dan hekjes die met alleen een klembevestiging vastzitten. Ronduit onveilig is een bevestiging met alleen plakstrips in plaats van schroeven.

