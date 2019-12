Jéwéret Jules metaal

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek dat bestaat uit een scharnierend deurtje waarvan de scharnierpunten en de sloten met schroeven worden bevestigd. Instelbaar op maximaal 107 centimeter breedte. LET OP: het hekje is maar 68 cm hoog - dat is te laag voor een kind van 85 cm of langer.