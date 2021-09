Kidsriver Luca traphek Wit 2021

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit traphekje is onveilig: het doorstond onze 'duwen en trekken'-test niet. Verschillende spijlen van het hekje kwamen los, waardoor het hekje niet meer stevig is en er scherpe randen ontstaan. Het hekje was door deze test dermate beschadigd dat de botstest voor dit hekje niet uitgevoerd kon worden. Fabrikant Timgro heeft naar aanleiding van onze test een veiligheidswaarschuwing uitgestuurd en geeft consumenten de mogelijkheid zonder kosten nieuwe verlengstukken aan te vragen, het traphekje te retourneren tegen het volledige aankoopbedrag of om te ruilen voor een ander model hekje.