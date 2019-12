Safety 1st Quick close +

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek dat bestaat uit een scharnierend deurtje in een frame. Het frame zit met een klembevestiging in muurcups die geschroefd moeten worden. Het hekje wordt ook geleverd met plakstrips in plaats van schroeven, maar plakstrips gaan ten koste van de veiligheid. Het hekje is onvoldoende veilig als het alleen met plakstrips en zonder schroeven wordt geïnstalleerd. Onze testresultaten gelden alleen voor bevestiging met schroeven. LET OP: slechts instelbaar op maximaal 82 centimeter breedte. Met extra bijgekochte extenties te verbreden tot maximaal 94 cm.