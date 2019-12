Eerste indruk|Vanaf 18 juli in de aanbieding bij Aldi: een 107 cm tv met goed 3D-effect en internet. Meteen kopen of nog even verder kijken?

Wat is de Aldi 3D led-tv met internet?

Vanaf woensdag 18 juli heeft Aldi een '3D led-TV met internet' in de aanbieding voor €699. De lcd-led-tv heeft een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch) en is full hd. Hij wordt gemaakt door MT Logic, een fabrikant die vaker televisies levert aan Aldi, onder het typenummer LE-427118MT.

3D

Deze Aldi-tv is geschikt voor 3D-televisie. Er worden vier 3D-brillen meegeleverd. De tv werkt met de passieve 3D-techniek en kan 2D-beelden omzetten in 3D. Let op: om 3D-films te kunnen kijken, heb je een 3D-Blu-rayspeler nodig en de film op een 3D-Blu-raydisc. UPC en Ziggo bieden ook enkele 3D-films aan via hun video-on-demand functie.

Fly Mouse

Via wifi of de ethernetaansluiting verbind je de tv met internet. De tv maakt hiervoor gebruik van het Android besturingssysteem, iets dat we nog niet eerder gezien hebben. Er is een internetbrowser en je kunt apps downloaden in de Google Play Store. Je hebt dus erg veel keuze, maar jammer is wel dat de apps duidelijk ontworpen zijn voor smartphone of tablet en niet voor televisies. Naast de gewone afstandsbediening wordt een draadloos toetsenbordje meegeleverd, die 'Fly Mouse' wordt genoemd. Met dit toetsenbordje kun je ook de cursor over het scherm bewegen .

Geen certificering

De tv heeft een ingebouwde tuner voor digitale tv via de ether (dvb-t), zodat je met een insteekkaart KPN Digitenne kunt ontvangen zonder een decoder. Ook voor de kabel (dvb-c) is een digitale tuner ingebouwd, maar de tv is niet gecertificeerd door UPC en Ziggo voor het gebruik van hun insteekkaart. Op de website van MT Logic wordt wel aangegeven dat de tv hiervoor geschikt is. In de praktijk werkt het ook met Ziggo (met UPC niet getest), maar zonder certificering geven UPC en Ziggo geen garantie dat digitale tv te ontvangen is en blijft met de insteekkaart.

Aldi actueel

Deze tv is een 'Aldi actueel-artikel'. Dat betekent dat het product slechts een korte periode te koop is. Aldus Aldi worden de best verkopende producten na een tijdje opnieuw te koop aangeboden. Het kan dus zijn dat deze tv nu snel uitverkocht raakt, maar binnenkort toch weer te koop is.

Enkele specificaties op een rijtje:

Geschikt voor 3D (4 passieve 3D-brillen meegeleverd);

Ingebouwde digitale tuners voor ether (dvb-t) en kabel (dvb-c);

Internetbrowser;

Apps (Google Play Store);

Tweede afstandsbediening 'Fly Mouse' meegeleverd;

Opnamemogelijkheid op externe harde schijf via usb;

3 hdmi-aansluitingen;

3 usb-aansluitingen;

Ethernetaansluiting;

Wi-fi;

Energielabel B;

Nederlandstalig menu.

Benieuwd wat wij van de Aldi 3D led-tv met internet vonden? Lees onze review.

Aldi 3D led-tv met internet: review

Niet zo goedkoop

Een tv in de aanbieding bij de Aldi: je bent geneigd direct te denken aan een goedkope deal. Dat valt tegen: in onze productvergelijker vind je 15 televisies met dezelfde grootte uit 2012 voor minder dan €700. Enkele daarvan hebben net zoveel mogelijkheden (3D, Smart TV) als deze Aldi televisie.

Dikke rand

Aldi gaat niet mee met de laatste mode: de rand rondom de tv is namelijk best dik, waar een zo dun mogelijk randje de trend is. De tv is aan de zware kant, dus het is even onhandig om hem uit de doos te krijgen, maar verder is hij snel klaar voor gebruik. Grappig is dat er een schroevendraaiertje wordt meegeleverd om de voet te monteren. Zo'n service hebben we nog niet eerder gezien.

Niet helemaal scherp

Als je de tv uit de verpakking haalt, valt direct op dat het scherm erg sterk reflecteert. Zeker bij donkere beelden is dit behoorlijk storend. Het beeld met de standaardinstellingen is wat flets en lijkt ook minder scherp. Dit is wel enigszins te corrigeren via de beeldinstellingen. Bewegende beelden lopen niet helemaal vloeiend. Ook heeft de tv last van 'clouding' waarbij de achtergrondverlichting niet helemaal gelijkmatig over het scherm verdeeld is. Dat zie je vooral bij (hele) donkere beelden.

Geen bas

Het geluid mist lage tonen, maar zou waarschijnlijk een middenmoter zijn in onze test qua geluidskwaliteit: niet echt goed, niet echt slecht. Als je het geluid van de tv stil zet, blijft een icoontje permanent in beeld staan: vervelend.

Prima 3D

Het 3D-effect is goed en vergelijkbaar met wat we eerder zagen bij televisies van LG en Philips die gebruik maken van dezelfde passieve 3D-techniek. Er worden vier stevige 3D-brillen meegeleverd, die prettig zitten.

Fly Mouse

De Fly Mouse afstandsbediening is slim bedacht, maar had beter moeten worden uitgevoerd. Het toetsenbord werkt prettig, maar er zit vertraging in het typen. Nog vervelender zijn de alternatieve letters (é, ï en â enz) die op onverklaarbare momenten in beeld verschijnen. De muisfunctie is handig: je wijst met de afstandsbediening naar het scherm en ziet de cursor meebewegen. Je kunt ook iets selecteren door erop te klikken. Groot nadeel is dat de cursor niet vastzit aan de plek waar je op richt. Hierdoor kan het zijn dat je al op de bovenhoek van het scherm wijst, terwijl de cursor pas halverwege is. Dit werkt niet prettig: je moet krampachtig bewegen om de cursor op de goede plek te krijgen.

Smart TV

Om het Smart TV menu te opnenen, moet je de 'source' knop gebruiken waarmee je van ingangssignaal wisselt. Dat is niet handig. Het menu ziet er wel overzichtelijk uit. De webbrowser werkt snel, zeker in combinatie met het toetsenbord. Jammer is dat scrollen niet zo handig gaat: soms lukt dit met de pijltjes op de afstandsbediening, soms met de knoppen 'page up' en 'page down' en soms met de muis. Ook niet altijd duidelijk is hoe je moet teruggaan naar het vorige scherm of menu.

Android apps

De Smart TV functie draait op Android 2.3, dat ontworpen is voor smartphones. Er zijn slechts een paar apps voorgeinstalleerd (onder andere Gmail, Google Maps), de rest moet je zelf downloaden in de Google Play Store. We probeerden Angry Birds, RTL XL en Uitzending Gemist. Het installeren ging erg snel en ze werkten alle drie. Het is wel overduidelijk dat deze apps niet voor televisie zijn ontworpen. Zo is de beeldkwaliteit van de uitzendingen van RTL XL duidelijk afgestemd op smartphone: op de tv was de resolutie veel te laag.

Pluspunten

Goed 3D-effect (passieve 3D-techniek);

Eenvoudig te installeren;

Toetsenbordje op Fly Mouse afstandsbediening;

Smart TV functies op basis van Android: veel apps, goede menu's.

Minpunten

Helemaal niet zo goedkoop;

Sterk reflecterend scherm;

Beeld is niet helemaal scherp en vloeiend;

Weinig lage tonen in het geluid;

Fly Mouse afstandsbediening werkt niet vlekkeloos;

Apps in de Google Play Store zijn niet ontworpen voor tv.

Conclusie

De Aldi 3D 42" LED-tv met internet werkt naar behoren, maar springt er op geen enkel aspect écht uit. Het beeld is wat flets, de Fly Mouse is leuk bedacht, maar niet goed uitgewerkt en de internetfunctionaliteit op basis van Android is origineel, maar niet geoptimaliseerd voor televisies. Ook is de prijs aan de hoge kant - het is niet echt een koopje. Voor dit geld zijn er zeker goede alternatieven te vinden.