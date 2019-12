Eerste indruk|De Boxee Box van D-Link is een nieuwe, veelbesproken mediaspeler die niet alleen gedownloade HD-films kan afspelen. Je kunt er ook honderden internet tv-kanalen mee bekijken. Ook is de Boxee Box te koppelen aan sociale netwerken als Facebook en Twitter. Is dit de ultieme mediaspeler?

Boxee Box review

De Boxee Box is een mediaspeler met goede prestaties, soepele navigatie en veel uitbreidingsmogelijkheden. Helaas kampt hij nog met een aantal kinderziekten en is niet zomaar geschikt voor álle consumenten. Gebruikers die de Engelse taal niet goed genoeg beheersen, kunnen de soms toch wat technische termen van de Boxee Box extra hinderlijk vinden. De mogelijkheid om apps te gebruiken en het product te koppelen aan een aantal populaire sociale netwerken, maakt de Boxee Box tot een veelzijdig apparaat.

Boxee Box review: pluspunten:

Integratie met sociale netwerken;

Functionaliteit uitbreidbaar met apps;

Fraai uiterlijk;

Handige afstandsbediening;

USB-aansluiting;

SD-kaart ingang;

HDMI-kabel meegeleverd;

Automatisch nieuwe systeemsoftware downloaden en installeren;

Ingebouwde 802.11 draadloze ontvanger;

1080p Full-HD ondersteuning;

Brede ondersteuning van formaten;

Goede beeldkwaliteit;

Automatisch verhaal en voorkant bij films zoeken;

Mogelijkheid om ondertitels bij films te zoeken;

Vloeiende en soepele navigatie;

Apps beschikbaar voor Apple en Android apparaten.

Boxee Box review: minpunten

Geen Nederlandse handleiding;

Is niet in de Nederlandse taal te gebruiken;

Afstandsbediening niet verlicht;

SD-content wordt zonder optimalisatie afgespeeld;

Verplichte aanmaak van een Boxee Box account (Engelstalig);

Geen ondersteuning van Hyves;

Zoeken naar ondertitels levert niet altijd resultaat op;

Ingebouwde webserver geeft foutmeldingen;

Opstartgeluid veel te hard en kan niet worden aangepast;

Sommige internetkanalen hebben geen geluid;

Navigeren door film is onhandig;

Apparaat maakt zacht zoemend geluid.

Toepassingen Boxee Box

Toepassingen Boxee Box

De mogelijkheid om zelf eenvoudig apps te downloaden en installeren op de Boxee Box zorgt voor een praktisch oneindige stroom aan internetkanalen en/of toepassingen. Dat maakt de Boxee Box tot een veelzijdig en dynamisch apparaat. Op moment van schrijven waren er een paar honderd apps beschikbaar, maar door zelf bronnen toe te voegen, komen nog eens honderden apps beschikbaar. Standaard kan je bijvoorbeeld geen Uitzending Gemist kijken, maar door handmatig de app van deze dienst toe te voegen, kan dit wel. Zo zijn er ook apps om het weerbericht te zien en is er zelfs een eenvoudige browser-app beschikbaar.

Kinderziekten Boxee Box

Helaas kampt de Boxee Box ook met wat kinderziekten, die ongetwijfeld met toekomstige nieuwe versies van de systeemsoftware weggewerkt zullen worden. Zo is het volume van de opstartanimatie niet zachter te zetten. Het resultaat is dat bij aanzetten van de Boxee Box de aangesloten speakers op vol vermogen geluid produceren, erg vervelend.

Verder is de Boxee Box voorzien van een ingebouwde webserver waarmee je via een andere computer en een browser, het product kunt besturen. Deze webserver werkt echter niet en geeft talloze foutmeldingen.

Nog een irritatie: bij voor- of achteruit navigeren in een film, is niet duidelijk hoe ver je bent verschoven. Pas wanneer je de knop op de afstandsbediening los laat, wordt duidelijk of je 5 minuten naar voren of achteren bent gegaan, of een uur. Bovendien horen we bij veel apps en internetkanalen geen geluid uit de speler komen en zijn daarmee praktisch onbruikbaar. Dit is overigens niet het geval bij films die lokaal op het thuisnetwerk staan.

Niet fluisterstil

Daarnaast is de Boxee Box zelf niet fluisterstil. Het apparaat genereert een zacht zoemend geluid dat net niet storend is.

Een leuke extra is dat er voor de iPhone, iPod, iPad en Android toestellen betaalde en gratis apps beschikbaar zijn waarmee de Boxee kan worden bestuurd.

Lees onze conclusie en de plus- en minpunten van de Boxee Box: Boxee Box review

Boxee Box in de praktijk

We halen de Boxee Box uit zijn verpakking en gaan ermee aan de slag. Fabrikant D-Link levert geen Nederlandstalige, papieren handleiding bij de Boxee Box. Ook het product zelf is niet in de Nederlandse taal te gebruiken.

Boxee Box aansluiten

Wanneer we de Boxee Box aansluiten op de tv en verbinden met internet, wordt na enkele seconden gemeld dat er nieuwe systeemsoftware (firmware) beschikbaar is. Deze wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd. Na een herstart, staat de nieuwe software op het apparaat.

Hierna moeten we een paar stappen zetten voor optimaal beeld en geluid. Ook dit is compleet in de Engelse taal en niet in Nederlands in te stellen.

Account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die de Boxee Box biedt, moet een account worden aangemaakt op www.boxee.tv (Engelstalig). De aangemaakte gebruikersnaam en het wachtwoord moeten eenmalig worden ingevoerd in de Boxee Box met behulp van het toetsenbord op de afstandsbediening. Via dit account kun je jezelf abonneren op videokanalen en sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De populaire Nederlandse vriendensite Hyves komt echter niet voor in het rijtje van ondersteunde sociale netwerken. Bij een succesvolle koppeling, wordt het mogelijk om content van kennissen of vrienden te bekijken op de Boxee Box. Je kunt zelf ook weer materiaal delen met anderen. Let wel op dat het geen auteursrechtelijk beschermd materiaal is.

Films toevoegen

In het hoofdmenu van de Boxee Box is al een aantal videokanalen beschikbaar, zonder dat er iets ingesteld dient te worden. Om de eigen collectie aan films toe te voegen, moet eenmalig de naam van je pc met je gedeelde mappen worden ingevoerd. Hierna gaat de Boxee Box direct aan de slag en scant/analyseert alle gedeelde bestanden. In het geval van films wordt automatisch, en op de achtergrond, het hoesje en de verhaallijn erbij gezocht. Afhankelijk van het aantal films, kan dit enkele minuten duren. In het geval van series deelt de Boxee Box ze ook nog in seizoenen in.

Ondertitels

Met de Boxee Box is het ook mogelijk om, met een druk op een knop, de juiste ondertitels bij de film te zoeken (bij diverse bronnen). Helaas vindt hij in de helft van de gevallen niet de juiste tekst of loopt deze niet synchroon. Dit verschil per film.

Beeldkwaliteit films Boxee Box

De beeldkwaliteit die de Boxee Box aflevert bij HD-films is uitstekend. Video in SD-formaat (standaardresolutie) worden wat wazig afgespeeld, andere mediaspelers doen dit beter. We hopen dat dit met een toekomstige versie van de systeemsoftware beter gaat.

Lees verder over de toepassingen van de Boxee Box

Wat is de Boxee Box?

De Boxee Box is een klein doosje met een opvallend uiterlijk. Het apparaat dient onder of naast de tv geplaatst te worden en fungeert als brug tussen content, die op het thuisnetwerk of internet staat, en de televisie. Het is overigens ook mogelijk om een externe harde schijf of geheugenkaart aan te sluiten. D-Link levert een HDMI-kabel mee voor optimale aansluiting op een moderne tv. Koppelen aan het thuisnetwerk verloopt via een netwerkkabel (niet meegeleverd) of ingebouwde draadloze (802.11N) ontvanger.

De Boxee Box kan alle bekende audio-, foto- en videoformaten aan en ondersteunt beeldmateriaal tot een 1080P-resolutie ('Full-HD'). Het apparaat kan audio uitvoeren in analoog of digitaal formaat, inclusief Dolby- of DTS-formaat.

Kloppend hart

Als kloppend hart bezit de Boxee Box een Intel Atom-processor die we ook in praktisch alle netbooks (goedkope kleine laptops) terugvinden. D-Link levert een handige, dubbelzijdige afstandsbediening (zie foto) mee, met aan de bovenkant standaard navigatietoetsen en aan de onderkant een qwerty-toetsenbord voor invoer van tekst. Deze knopjes van de afstandsbediening zijn helaas niet verlicht.

Facebook en Twitter

Uniek aan de Boxee Box is de integratie met Facebook en Twitter. Je kunt films delen met vrienden of gedeelte content van anderen bekijken. Een andere unieke eigenschap is dat het product een open karakter heeft, iedereen kan er kleine programmaatjes (apps) voor schrijven. Er zijn dan ook al honderden apps beschikbaar waarmee je onder andere Uitzending Gemist, filmtrailers en Youtube materiaal kan bekijken.

Meer productinformatie van de producent op: www.d-link.nl

We hebben de Boxee Box een dag lang gebruikt. Lees onze bevindingen met de Boxee Box in de praktijk