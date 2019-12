Wat is de Philips Cinema 21:9?

Philips introduceerde enkele maanden geleden als eerste een televisie met 21:9 beeldverhouding, de 56PFL9954H ofwel 'Philips Cinema 21:9', met een beeldschermdiagonaal van 56 inch. Dit extra brede beeldformaat komt overeen met dat van veel bioscoopfilms, zodat deze beeldvullend en zonder zwarte balken weergegeven worden.

Aan de bioscoopervaring van Philips hangt wel een prijskaartje: de richtprijs van de Philips Cinema 21:9 is €4000. Een muurbeugel om de televisie op te hangen aan de wand is meegeleverd. Een bijpassende tv-standaard kost €200.

Geen vergelijkende test

Goed om te weten: omdat deze televisie een stevig prijskaartje heeft en alleen interessant lijkt te zijn voor grote filmliefhebbers, is deze tv niet meegenomen in de grotere vergelijkende tv-test van de Consumentenbond. Het blijft bij onze eerste indruk.

Specificaties Philips Cinema 21:9

Prijs €4000;

Ingebouwde DVB-T-tuner;

Ingebouwde DVB-C-tuner (ook geschikt voor HD-beelden);

5 HDMI-aansluitingen;

200 Hz-beeldverbeteringstechnologie ('HD Natural Motion');

Ethernet-aansluiting en Wi-Fi;

Net TV;

DLNA-gecertificeerd;

Muziek-, foto- en videobestanden af te spelen via USB en thuisnetwerk;

Ambilight Spectra 3.

Interessante specificaties, maar is de Cinema 21:9 een fijne televisie?

Philips Cinema 21:9 review

Waar de standaard beeldverhouding van televisies tegenwoordig 16:9 is, gaat de Philips Cinema 21:9 (adviesprijs ca. €4000) nog meer de 'breedte' in. Eindelijk spelen bioscoopfilms af in vol ornaat en zonder hinderlijke zwarte randen onder en boven. Maar het kijken naar gewone televisie-uitzendingen doe je niet prettiger op dit dure toestel.

Breedbeeld

De afgelopen tien jaar is de televisie-industrie langzaam overgestapt van het oude 4:3 beeldformaat naar het bredere 16:9-formaat. Breedbeeld-tv's zijn al langer te koop, zo'n vijftien jaar geleden verschenen de eerste modellen op de markt. Pas in 2007 kozen als eerste de commerciële zenders om definitief over te stappen van het 4:3-beeldformaat naar breedbeeld, waarna de publieke omroep - heel toepasselijk - op 16 september 2007 (16-9-2007) volgde. Tussen de komst van de eerste breedbeeld-tv's en het definitief overstappen op breedbeelduitzendingen, is dus zo'n vijftien jaar verstreken.

Tv-uitzendingen

Door de introductie van Philips' nieuwe 21:9-televisie (de 56PFL9954H) zou je misschien kunnen denken dat 21:9 wel eens hét beeldformaat van de toekomst zou kunnen worden. Dat ligt toch anders. Er bestaat geen uitzendnorm voor 21:9 en zo'n norm is ook niet gepland. Ook de aanname dat er nu al in 21:9 wordt uitgezonden is wat optimistisch: met uitzondering van de betaalzenders van Film1, zijn er vrijwel geen uitzendingen in 21:9-formaat.

Bij de publieke omroep wil nog wel eens een film in origineel 21:9 formaat uitgezonden worden, RTL en SBS zetten speelfilms om naar 16:9. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat er in de nabije toekomst vaker in 21:9-formaat uitgezonden zal worden, laat staan dat het dé nieuwe standaard zal worden.

Films

Bioscoopfilms die op Blu-ray of dvd worden uitgebracht, hebben wél vrijwel altijd het originele beeldformaat. Films staan ook daadwerkelijk in 21:9-formaat op schijf. Bekijk je zo'n film met 21:9-beeldverhouding op een normale 16:9-tv, dan krijg je onder en boven het beeld zwarte balken te zien, de film wordt dus niet schermvullend weergegeven (zie onderstaande foto). En daar komt de kracht van de nieuwe Philips 21:9-tv om de hoek kijken. Door de 21:9-beeldstand te selecteren zoomt de tv in zodat de zwarte balken boven en onder het beeld verdwijnen, en de film beeldvullend wordt weergegeven. Het resultaat is inderdaad zeker indrukwekkend.

21:9 films zien er op de Cinema 21:9-tv (links) indrukwekkend uit. Hier een vergelijking van de beeldgrootte met een normale 42 inch 16:9-tv.

Meer filmbeeld

De 56 inch grote Cinema 21:9-tv is qua beeldhoogte niet veel groter dan een normaal 42-inch model, maar wel véél breder. Zo is de Cinema 141 cm breed en 70 cm hoog, terwijl bijvoorbeeld de 'gewone' Philips 42PFL9664H/12 maar 100 cm breed en 63 cm hoog is. Wanneer we de Cinema 21:9 naast een normale 42-inch tv zetten en een 21:9-film bekijken is het netto beeld op de Cinema 21:9-tv veel groter en indrukwekkender.

Tv kijken op de Philips Cinema 21:9

Gewoon televisie kijken op de Cinema 21:9, is helaas een wat minder geslaagde exercitie. De meeste tv-programma's worden tegenwoordig in 16:9-formaat uitgezonden, en als je dit zonder vervorming wilt weergeven, krijg je aan beide zijden van het beeld flinke zwarte balken, vergelijkbaar met de weergave van 4:3-beeld op een 16:9-tv.

Bij tv-uitzendingen zwarte balken links en rechts van het beeld op de Cinema 21:9-tv (links).

'Slimme modus' Cinema 21:9

De tv beschikt ook over een 'Slimme' modus' om 16:9-beelden op te rekken naar 21:9. Hierbij wordt het midden van het beeld vrijwel niet vervormd, terwijl de uiterste zijkanten juist extra opgerekt worden. Het resultaat is inderdaad een beeldvullende weergave, maar je ziet duidelijk dat het beeld vervormd is (zie foto hieronder).

De 'slimme' modus op de Cinema 21:9-tv (links).

Inzoomen

Inzoomen op een 16:9-uitzending kan uiteraard ook, hierbij gaat boven en onder het beeld informatie verloren (bijvoorbeeld delen van de ondertiteling), maar blijft de beeldverhouding wel correct zodat mensen geen 'dikke koppen' krijgen (zie foto hieronder).

De 'slimme' modus op de Cinema 21:9-tv (links).

Inzoomen

Inzoomen op een 16:9-uitzending kan uiteraard ook, hierbij gaat boven en onder het beeld informatie verloren (bijvoorbeeld delen van de ondertiteling), maar blijft de beeldverhouding wel correct zodat mensen geen 'dikke koppen' krijgen (zie foto hieronder).

Inzoomen op een 16:9-uitzending, met de Cinema 21:9 (links).

Philips gaat er kennelijk van uit dat 4:3-programma's binnenkort helemaal tot het verleden behoren, want een 4:3-beeldstand vinden we op de tv helemaal niet terug. Het beeld wordt altijd minimaal in opgerekt 16:9-formaat weergegeven (zie foto hieronder), terwijl het ook naar 21:9 omgezet kan worden. In dat laatste geval klopt er uiteraard helemaal niets meer van de beeldverhouding, en de verplichte weergave van 4:3-materiaal in 16:9-formaat bevreemdt ons. Wellicht dat Philips middels een firmware-update alsnog een 4:3-modus kan toevoegen, zodat consumenten tenminste de keuzemogelijkheid hebben om beelden in dit formaat zonder vervorming weer te geven.

De 4:3-uitzendingen kunnen niet zonder vervorming worden weergegeven op de Cinema 21:9 (links) en worden altijd opgerekt naar 16:9 of 21:9.

Ondertiteling

Wil je beelden in 21:9-formaat van een settopbox of Blu-ray speler naar een tv versturen, dan gebeurt dit in 16:9-formaat, met zwarte balken boven en onder in het signaal. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat bij veel films de onderste regel van de ondertiteling in de zwarte rand onder het beeld geplaatst wordt. Een DVD- of Blu-ray speler kan hier in principe niets aan veranderen, de plaatsing van de ondertiteling wordt tijdens de 'encoding' van de schijf door de makers bepaald.

Speel je dus een DVD of Blu-ray film met ondertiteling af op de Cinema 21:9-tv, dan is de kans zeer groot dat de onderste regel van de ondertiteling steeds buiten beeld valt, doordat de tv inzoomt op het beeld en zo de zwarte balken 'uit beeld vallen'. Een oplossing hiervoor is om de ondertiteling dan maar helemaal uit te schakelen, maar lang niet iedereen vindt dat gewenst. Een andere oplossing wordt geboden in de vorm van een speciale ondertitelingmodus op de 21:9-tv. Hierbij valt de bovenste zwarte rand wél buiten beeld, terwijl de onderste gewoon wordt weergegeven. Het beeld wordt hierbij dus iets in elkaar gedrukt, waardoor de beeldverhouding niet helemaal meer klopt. Dit is ook niet helemaal wenselijk, maar je kunt nu wel de complete ondertiteling lezen.

Er is nog een methode, want Philips heeft sinds kort nieuwe Blu-ray-spelers in het assortiment die speciaal voor gebruik met de 21:9 Cinema-tv wél de mogelijkheid bieden om de ondertiteling hoger in beeld te zetten (dit noemt Philips ook wel 'Subtitle Shift'), zodat deze niet meer in de zwarte balk verschijnt.

Conclusie review Philips Cinema 21:9

De 56PFL9954H Cinema 21:9 is een bijzonder apparaat waarmee Philips voor het eerst het bioscoopformaat in de huiskamer brengt. Grote vraag is echter of dit navolging zal krijgen of dat het meteen ook de laatste keer is dat we zo'n apparaat zien. Het afwijkende 21:9-beeldformaat sluit goed aan bij films, maar is voor 99,9% van de normale uitzendingen op tv niet geschikt. De 16:9-beelden dienen ofwel met zwarte balken aan de zijkanten, of opgerekt weergegeven te worden. Wat dat betreft herleven oude tijden, toen we wel breedbeeld-tv's hadden, maar er nauwelijks breedbeelduitzendingen waren. Groot verschil is echter dat 16:9 écht een uitzendnorm is, terwijl dit niet geldt voor 21:9. Hoewel het koffiedik kijken is, verwachten wij dus geen grootse toekomst voor dit formaat.

Als tv is de 56PFL9954H Cinema 21:9 echter een interessant apparaat. De beeldkwaliteit lijkt goed te zijn, al is deze niet op dezelfde manier getest als de televisies in onze reguliere testen. De Net TV-applicatie en de mogelijkheid om via DLNA (draadloos) of de usb-ingang (geheugenstick of -kaartje) foto's, muziek en video's af te spelen zijn goede toevoegingen.

Wel is het jammer dat Philips potentiële mogelijkheden van zo'n superbreed scherm niet ten volle benut. Twee zenders naast elkaar weergeven is bijvoorbeeld niet mogelijk en ook Net TV is niet naast een normaal tv beeld te plaatsen. Echt storend is de afwezigheid van een 4:3-beeldverhouding. De tv rekt programma's die nog in dit formaat uitgezonden worden altijd in de breedte op naar 16:9- of zelfs 21:9-formaat. Ook is het vervelend dat de ondertiteling weg valt als deze geplaatst is in de zwarte balk in een 16:9-beeld.

Met een adviesprijs van €4000 is de Philips Cinema 21:9 fors duurder dan normale lcd-tv's, terwijl je bij weergave in 16:9-formaat nauwelijks een groter beeld hebt dan op een normaal 42-inch model. De televisie lijkt dan ook interessanter voor filmliefhebbers dan voor televisiekijkers.