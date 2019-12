Eerste indruk|De Logitech Harmony 300i is een universele afstandsbediening die via internet van 'zapprofielen' voor uw eigen apparatuur in huis kan worden voorzien. Handig?

Wat is de Logitech Harmony?

De Logitech Harmony 300i is een universele afstandbediening die meerdere apparaten in je huis kan bedienen. Eén zapper op je salontafel oogt een stuk opgeruimder dan allemaal rondslingerende losse exemplaren. De Logitech Harmony 300i kan ook prima een originele zapper vervangen als deze na een valpartij niet meer functioneert.

De Harmony 300i is een nieuw model in een lange reeks van universele afstandbedieningen van Logitech. Logitech levert de Harmony 300i, die overigens alleen via infrarood met apparatuur kan communiceren, met 2 AA-batterijen, een usb-kabel en een klein boekje.

Logitech Harmony 300i bedient 225.000 apparaten

Opvallend bij dit model is dat je een pc met internetaansluiting (Windows of Mac) gebruikt om de Harmony van die 'zapprofielen' te voorzien die de afstandsbediening bruikbaar maken voor jouw apparaten. De gebruiker kan putten uit een onlinedatabase van 225.000 apparaten van 5000 merken.

Op een webpagina van Logitech kun je opzoeken of jouw apparaten door de Harmony 300i kunnen worden bediend. Komt jouw apparatuur niet voor in deze database, dan kan de afstandbediening de knoppen van jouw oude afstandbediening kopiëren. Dat is wel wat gedoe, maar het kan. Deze Harmony vervangt maximaal 4 afstandsbedieningen.

Logitech Harmony 300i review

Met universele afstandbedieningen is vaak wat mis. Of ze zijn wel overzichtelijk ingedeeld met duidelijke knoppen maar die zijn dan alleen bruikbaar voor heel basale functies. Of ze zitten helemaal vol met kleine priegelige knopjes die je niet goed kunt indrukken. Het installeren is ook vaak ook een hoop gedoe: veel codes overtypen en talloze keren op Verder drukken tot er iets gebeurt.

Een goede universele afstandbediening ligt prettig in de hand, is makkelijk te installeren, heeft prettige werkende knoppen, is makkelijk in te stellen en kan alle belangrijke functies van uiteenlopende apparatuur aansturen. Verder is het natuurlijk fijn als je niet al te veel hoeft te richten en als het ding ook nog even wat grotere afstand blijkt te werken.

De Logitech Harmony 300i is een betaalbare zapper die laatstgenoemde wensen redelijk tot goed inlost.

Logitech Harmony 300i werkt eenvoudig

De installatie van zapprofielen (zie afbeelding) via de website van Logitech werkt eenvoudig en voelt beter aan dan de losse installatiesoftware van de Harmony-modellen 525 en 555 die we eerder testten.

De Harmony kan in de praktijk overweg met de meeste gangbare televisies, dvd-spelers, hifisets en settopboxen.

Erg handig is de 'tvkijkknop', waarmee je met een druk op de knop meerdere functies kunt activeren: hij schakelt niet alleen de televisie aan, maar start ook de externe tv-tuner met het juiste kanaal.



Conclusie review Logitech Harmony 300i

De Logitech Harmony 300i is een eenvoudig instelbare, bruikbare universele afstandbediening. Hij is wat aan de grote kant, maar de meeste knoppen zitten op logische plekken en werken prettig. Er zijn meer universele afstandsbedieningen die zo makkelijk, via de pc, van zapprofielen kunnen worden voorzien, maar die kosten al gauw €50 of meer. Je kunt met deze Harmony slechts 4 afstandbedienbare apparaten in de huiskamer instellen en bedienen. Dat is net genoeg voor de gemiddelde huiskamer.

Pluspunten:

Eenvoudige en snelle installatie;

goed bereik en hoek infraroodsignaal.

Minpunten: