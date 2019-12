Wat is de LaCie LaCinema Mini HD?

Op de CES - de grootste elektronicabeurs ter wereld - in Las Vegas kondigde fabrikant LaCie een nieuwe mediaspeler aan die het formaat heeft van een DVD-schijfje. De LaCie Lacinema Mini HD kan overweg met praktisch alle audio- en videoformaten, heeft een ingebouwde 500 GB HD en een 802.11N adapter voor draadloze communicatie. Op papier klinkt dit leuk, maar is het daardoor een goed product?

De LaCinema Mini HD is klein en past daardoor zonder enig probleem in iedere huiskamer onder, naast of zelfs achter de TV. Om te kunnen beoordelen hoe mediabestanden zoals films, foto's en muziek vanaf een computer elders in huis via de mediaspeler worden afgespeeld, hebben we de LaCinema Mini HD getest in combinatie met een pc met Windows 7 Home Premium NL als besturingssysteem. Ook voor Mac-gebruikers kunnen we een eerste indruk geven. We testten de LaCinema Mini HD tevens in combinatie met een Macbook waarop OS X Snow Leopard geïnstalleerd stond.

Specificaties

In de doos vinden we - naast de mediaspeler zelf - een adapter, usb 2.0 kabel, een HDMI- en audiokabel, een afstandsbediening met batterijen, een netwerkkabel, een korte Nederlandstalige handleiding en een cd. Hierop staat een uitgebreidere handleiding, backup software en LaCie netwerksoftware. Enigszins opmerkelijk is dat op de doos staat dat het product compatible is met Windows 7, maar de handleiding niet verder komt dan Windows Vista.

Een doos vol snoeren, software, en uiteraard het kastje zelf. Nu is het tijd om het apparaat aan te sluiten en te kijken of het aan de verwachtingen voldoet. Hoe presteert de LaCinema Mini HD? Lees onze LaCinema Mini HD review

LaCie LaCinema Mini HD review

LaCie belooft met de LaCinema Mini HD een mediaspeler op de markt te hebben gebracht die praktisch alle formaten kan weergeven. Maar hoe presteert de mediaspeler als we kijken naar de beeld en geluidskwaliteit?

LaCie LaCinema Mini HD aansluiten

Aansluiten gaat eenvoudig door de adapter aan te sluiten en de HDMI kabel of composietkabel met stereo tulpaansluitingen te koppelen aan de televisie. HDMI heeft uiteraard de voorkeur gezien de kwaliteit van beeld en geluid.

Wanneer we het apparaat aan zetten, wordt ons o.a. gevraagd in welke taal we de menu's willen, of we voor digitaal (HDMI) of analoog (tulp) beeld en geluid kiezen en op welk draadloos netwerk we de LaCinema Mini HD willen aansluiten. Het is overigens ook mogelijk om een bekabeld netwerk te gebruiken.

Gebruikersomgeving LaCinema Mini HD

Eenmaal aangekomen in het hoofdmenu, kunnen we kiezen welk soort multimediabestanden we willen zien. Muziek, films (video) of foto's zijn te benaderen via de ingebouwde harde schijf van 500 GB, een aangesloten externe harde schijf of usb-stick of via een netwerk. We hebben een aantal formaten op het apparaat losgelaten en geen enkele werd geweigerd. Ook HD-beelden van zowel 720p als 1080p films werden goed weergegeven, net als de ondertitels.

Het menu doet eenvoudig, maar daardoor overzichtelijk en gebruiksvriendelijk aan. Ditzelfde geldt voor de tevens kleine afstandsbediening. Met name het doorspoelen van een film, wat bij sommige vergelijkbare producten een ramp is, werkt bijzonder prettig en snel.

LaCie levert netwerksoftware mee voor zowel Apple- als Windowscomputers, die de interne harde schijf toegankelijk maakt via het netwerk. Je kunt dus eenvoudig multimediale bestanden kopiëren en vervolgens afspelen. Ook het zoeken naar gedeelde mappen op bijvoorbeeld een NAS schijf (een externe harde schijf met netwerkaansluiting) werkt prettig, de LaCinema scant het thuisnetwerk op multimediacontent en toont deze op het scherm.

Een andere manier om bestanden over te zetten, is om het kastje, met adapter en USB-kabel, als een externe harde schijf te zien en deze aan een computer te koppelen en bestanden op deze manier te kopiëren.

Draadloos en HD

Naast het feit dat het een klein apparaatje is en er ook nog een ingebouwde harde schijf in zit, is de ingebouwde draadloze 802.11N adapter ook een interessante eigenschap. Zeker wanneer we dit koppelen aan HD-films die via het netwerk doorgegeven worden. Normaliter is de combinatie van 720p films en een draadloos netwerk géén goede combinatie. Tijdelijke dipjes in het draadloze netwerk, door bijvoorbeeld andere draadloze apparaten, kunnen ervoor zorgen dat er op bepaalde momenten niet genoeg bandbreedte aanwezig is en de film kan gaan haperen of stotteren.

Bij dit LaCie apparaat ondervonden we in een nieuwbouwwoning met betonnen muren geen enkel probleem bij het afspelen van 720p films. De LaCie stond daarbij één verdieping lager dan de draadloze router. Echter, 1080p films bleken in onze testopstelling net te hoog gegrepen (hogere resolutie, dus meer bandbreedte vereist) en gingen wel haperen. In dat geval is het verstandig om de betreffende film eerst te kopiëren naar de interne harde schijf. De handleiding voorziet hier overigens ook in (disclaimer) en geeft de schuld aan het draadloze thuisnetwerk.

Nadelen La Cie LaCinema Mini HD

Uiteraard zitten er ook wat nadelen aan dit product:

Ten eerste staat er in de handleiding:

BELANGRIJK: zorg ervoor dat IPConf support is geactiveerd in de voorkeurinstellingen van LaCie Network Assistant (Afb. 98, pc-gebruikers, en Afb. 99, Mac-gebruikers).

Kortom, er moet een ingewikkelde functie aan worden gezet in de LaCie netwerksoftware door de gebruiker. Deze staat standaard niet aan, de gebruiker moet dit dus zelf doen. Onhandig! Had LaCie net zo goed zelf aan kunnen zetten. Maar dit is niet het grootste manco, het is oplosbaar. Het volgende probleem is dat helaas niet:

Wanneer we kijken naar alle legale en minder legale films die worden aangeboden op internet, bijvoorbeeld op torrentsites, zien we dat 90% daarvan DTS Digitaal geluid heeft. Slechts een handjevol films is uitgerust met 2-kanaals analoog stereogeluid. De LaCie LaCinema Mini HD is, in tegenstelling tot veel andere soortgelijke producten in deze prijsklasse, niet in staat om dit digitale geluid om te zetten naar 2.0 stereo. In het geval je geen homecinemasysteem hebt en het geluid vanuit dit kastje dus direct wilt afspelen via de televisie of twee stereo-speakers, is het geluid van de meeste films niet te horen!

De oplossing is weliswaar om via een optische kabel (niet meegeleverd) het geluid naar een 5.1-surroundreceiver of home- cinemasysteem te sturen, maar dat is een optie waar je van tevoren niet om vraagt. Helaas zegt de handleiding hier niets over (op de doos ook niets). Erger nog: in het instellingsmenu kun je kiezen voor digitaal of stereogeluid, wat omzetten van het digitale 5.1 geluid naar een stereosignaal impliceert. Bij het kiezen voor deze optie horen we nog steeds geen geluid bij de meeste films. Ook wanneer de HDMI-kabel wordt gebruikt, is het niet mogelijk om digitaal DTS 5.1 geluid door twee speakers te horen. Bij gebruik van dit kastje hoort dus onherroepelijk een homecinemasysteem of grotere surroundreceiver met zes boxjes, niet handig!

Hierdoor verlies het product een groot deel van zijn waarde, het zag er allemaal zo mooi uit. Wanneer LaCie iets minder had beknibbeld op de interne hardware en een iets duurder chipje had gebruikt die real-time 5.1 digitaal geluid kon omzetten naar 2.0 stereo, was er niets aan de hand geweest. Nogmaals, veel andere, goedkopere mediakastjes hebben dit wel, maar dan wellicht geen ingebouwd draadloos netwerk of 500 GB harde schijf.

Een ander nadeel is dat het kastje, wanneer aangesloten op een thuisnetwerk, vaak spontaan aan springt, althans de interne harde schijf. Op een slaapkamer, midden in de nacht is dit vreselijk storend doordat je telkens, om de paar minuten het geratel hoort. Over het algemeen is dit product prima stil, zeker wanneer je een film kijkt en daar het liefst ook nog geluid bij hebt.

Conclusie review LaCie LaCinema Mini HD

LaCie levert een mooi, klein kastje op dat alle formaten slikt, een eenvoudige interface heeft en een prima 720p draadloze filmervaring kan bieden. Het is echter onbegrijpelijk dat ze hebben gekozen voor een interne chip die geen real-time digitaal geluid kan omzetten naar gewoon 2.0 stereo. Zo heeft dit kleine kastje alsnog een relatief grote surround-receiver of home- cinemasysteem nodig.