Moederdagtips

Betaalbare e-reader

Vrouwen zijn de grootste afnemers van boeken en hoewel papier ze vaak lief is, willen steeds meer dames kijken of het digitale lezen bevalt. Zeker met de zomer in aantocht: er passen honderden boeken in een e-reader van pakweg 150 gram en dat is ideaal op reis.

Goede e-readers heb je al vanaf €100. Belangrijk is dat de e-reader over een zogeheten e-ink scherm beschikt. Daar kun je lang naar kijken zonder dat het de ogen vermoeit. E-readers waar je mee voor de (moeder)dag kunt komen zijn de Kobo Touch Edition (€99) en de Sony Reader Wi-Fi (€144). In de test van e-readers bespreken we ze uitgebreid.

Mp3-speler voor sporters

Wil je moeder gaan sporten (joggen, snelwandelen) met een mp3-speler? Kies dan een kleine, lichte en schokbestendige speler. Wie inlogt op de testresultaten van mp3-spelers, ziet helaas dat het merendeel van de 'microspelers' muziek in een matige kwaliteit afspeelt. Als een van de weinige doet de kleine en 21 gram lichte Apple iPod Nano 6e generatie (vanaf €119) geen concessies aan het hifi-plezier onderweg met een 6,9 voor de geluidsweergave. De meegeleverde hoofdtelefoon (oortjes) zijn heel behoorlijk. De navigatie door het menu is goed te doen. De speler is aan kleding zoals een broek vast te klippen, maar er zijn ook polsbandjes verkrijgbaar die er een (muziek)horloge van maken.

Mini-speakers

Heeft moeder eenmaal een mp3speler (of een telefoon met mp3-afspeelfunctie) dan wil ze misschien wel eens een deuntje beluisteren zonder hoofdtelefoon te gebruiken. Dat kan: plug de speler in een stel mini-speakers. Handig zijn de zogeheten 'bloksystemen': een stel kleine speakers in een makkelijk mee te nemen combinatie, zoals de D80 van Creative en de Mini Boombox van Logitech met prijzen tussen de €30 en de €50. Sommige speakersets zijn ook een 'dock': je kunt er een iPod of iPhone insteken en direct muziek beluisteren via de speakers en tegelijk het apparaat opladen. Sommige simpele kosten minder dan €50, maar voor hifikwaliteit betaal je richting €200 en meer. Leuke tip als je een dock geeft aan een moeder met een iPhone: laat haar ook een app als 'TuneIn Radio' installeren om internetradio te beluisteren.

Digitaal fotolijstje

Je kunt je niet echt een buil vallen aan digitale fotolijstjes als je de eisen beperkt houdt. Je moet er wel even op letten dat de belangrijkste specificaties in orde zijn. We gaan er even vanuit dat je moeder niet van ingewikkelde toestanden houdt: ze wil een SD-geheugenkaartje uit haar fotocamera in het lijstje steken waarna de foto's vanzelf worden 'afgespeeld' als een diashow. Fotolijstjes die dit kunnen heb je al voor een paar tientjes. Maar daar zit wel veel rommel tussen wat betreft beeldkwaliteit. Iets om op te letten is een resolutie in de breedte van 800 pixels en in de hoogte 600 of 480 pixels. Het liefst koop je een schermpje in het formaat 7 inch of groter; minstens briefkaartformaat. Wie een beetje zoekt met deze 'specs' vindt vast bruikbare en tegelijk betaalbare lijstjes.

Snelle compactcamera

Een moeder maakt graag leuke foto's van de (klein)kinderen maar die zitten niet vaak stil dus een snelle camera is een pré. De kleine Panasonic Lumix DMC-S1 is één van de snelste en goedkoopste in zijn soort (€80). De flitser reikt niet zo ver en het videogeluid is iel, maar de fotokwaliteit is ruim voldoende. Deze S1 werd geïntroduceerd in 2011 en is een uitlopend model, maar sommige Mediamarkten en Experts hebben hem nog.

De kleine Canon Ixus 115 HS (€120) is iets trager, maar maakt betere filmpjes en heeft een betere flitser. Het scherm is bij uitstek geschikt om samen met de kinderen te kijken of de foto's gelukt zijn. Het beeld is namelijk ook onder een hoek goed zichtbaar. Deze Ixus 115 uit 2011 ligt nog in veel winkels, waar je ook de nieuwe Ixus 125 HS tegen kunt komen. Die is sneller, maar ook veel duurder (€210). In die prijsklasse is de Nikon Coolpix S100 (€220) een nog beter alternatief.