Veamer is een website waar je on demand films en series tegen betaling kunt bekijken. Afhankelijk van de titel kun je huren, kopen of zowel kopen als huren. Afspelen doe je via je pc, maar door je tv op de pc aan te sluiten kun je toch van een groter beeld genieten.

Met Veamer huur of koop je een film zonder dat je de deur uit hoeft. Veamer is niet de enige aanbieder van video on demand. De belangrijkste tv aanbieders, UPC en Ziggo via de kabel, KPN en Tele 2 via ADSL, bieden het ook aan. Daarnaast zijn er nog enkele concurrerende websites zoals Videoland On Demand, Movie MAX Online, MeJane en TVblik.

Het aanbod van Veamer bestaat uit enkele honderden films en afleveringen van series. Je betaalt €3 of €4 voor een oudere film en €5 voor een nieuwe. Een aflevering van een serie kost €1,50 of €2,50. Een film of aflevering kost tussen de €10 en €17, een aflevering is te koop voor €2 of €3. Betalen kan met iDeal of creditcard.

Huren bij Veamer houdt in dat je binnen 24 of 48 uur een film of aflevering rechtstreeks één of meerdere malen mag bekijken, zonder deze eerst te downloaden.

Kopen geeft je het recht om de film te downloaden en zo vaak te bekijken als je wilt.

Een film die je bij Veamer koopt, kun je niet zomaar even branden op een dvd en ergens anders afspelen. Bovendien is afspelen voorlopig alleen nog mogelijk op een PC met Windows.

Filmaanbod Veamer beperkt

De website van Veamer ziet er netjes uit. In het hoofdmenu bovenaan de site kies je eerst voor films of series, daarna kies je een genres zoals actie, comedy of romantiek. Je kunt ook vanuit de beginpagina meteen naar de populairste of meest recent toegevoegde films gaan.

Al snel blijkt dat het filmaanbod niet overweldigend is. Recente films die wel beschikbaar zijn bij de concurrentie ontbreken op Veamer. Van de top 10 best bekeken films bij Videoland, zijn er maar een aantal beschikbaar bij Veamer. Ook het aanbod van oudere films stelt teleur. Een groot deel van de door ons gezochte films is niet te vinden.

Beeld en geluid van Veamer in orde

De beeld- en geluidskwaliteit van Veamer is goed. Op de hoogste afspeelkwaliteit (1500 kbit/sec) komt het beeld in de buurt van dvd-kwaliteit. Voor kleinere tv-schermen (80 cm beelddiagonaal of kleiner) is dat prima. Heb je een home-cinemaset met 5 of meer speakers, dan kun je die niet optimaal benutten. Veamer biedt alleen stereogeluid, waar een dvd-schijfje wel voorzien is van geluid voor 5 of meer speakers (Dolby Digital en/of DTS geluid).

Bovendien wil de echte filmfanaat waarschijnlijk High Definition (HD) beelden zien. Dit is vooralsnog niet mogelijk via Video on demand, zowel bij Veamer als de concurrenten. Voor echt scherpe HD beelden moet je voorlopig nog zijn bij de dvd-opvolger, Blu-ray.

Series

Waar andere partijen alleen films aanbieden, biedt Veamer ook series aan. Het gaat voornamelijk om series die via de SBS kanalen (SBS6, Net5 en Veronica) uitgezonden worden of werden. Sommige Nederlandse series zijn (tijdelijk) gratis te bekijken via SBS6- of 'Programma Gemist sites'. Veamer biedt deze aan in hogere kwaliteit dan de gratis variant.

Er zijn enkele tientallen buitenlandse series beschikbaar. Ook hier missen we echter veel populaire series, zoals Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Lost, Heroes.

Conclusie review Veamer

Veamer weet niet te overtuigen. De beeldkwaliteit is in orde, maar vooral het beperkte aanbod zorgt ervoor dat wij eerder bij een concurrent zouden gaan kijken. De filmfanaat is beter af met een dvd of Blu-ray-schijfje. De liefhebber van bepaalde series die per ongeluk toch een aflevering gemist heeft, heeft aan Veamer een goede optie.