Eerste indruk|XBMC is een gratis, open source, mediaspeler en mediacenter. Met XBMC is het mogelijk om een multimediacentrum in te richten voor bijvoorbeeld de huiskamer en de slaapkamer. Zo kun je vanaf één plek vrij gemakkelijk muziek, foto's en (HD-)films afspelen.

Wat is XBMC?

Er zijn heel veel manieren om muziek, films en foto's te beluisteren of te bekijken op de TV in de huis- of slaapkamer. Dat kan met een speciale mediareceiver die je onder de TV zet; het is echter ook mogelijk met een computer. Alle bekende besturingssystemen zijn standaard voorzien van afspeelsoftware zoals Windows Media Player en iTunes en er is veel losse software in omloop die nog meer biedt en kan. Denk aan VLC en Media Player Classic. Het gaat hier echter allemaal om programma's die in een venster draaien. Een uitzondering hierop is het gratis, open-source project XBMC. Ooit begonnen als een hobbyproject op de Xbox spelcomputer, nu uitgegroeid tot een veelzijdige en krachtige manier om te genieten van beeld en geluid.

XBMC (voorheen "Xbox Media Center") is een gratis, o.a. Nederlandstalige en open source mediaspeler en mediacenter die beschikbaar is voor alle bekende besturingsystemen, Windows, Mac OS X en Linux. Er is ook een Live CD en een Live USB versie ("XBMC Live") beschikbaar zodat je XBMC kunt proberen, zonder het daadwerkelijk te installeren op de harde schijf van de computer.

Lees onze XBMC review



XBMC review

XBMC is een schil om het bureaublad van je pc waarmee je (HD) films, foto's en muziek afspeelt op je tv. XBMC neemt het hele scherm in en draait (standaard) niet in een venster. Je maakt zo van je pc een multimediacentrum in bijvoorbeeld de huiskamer en de slaapkamer.

Wat vrij uniek is aan XBMC is dat alle codecs, die nodig zijn om bepaalde bestandsformaten te kunnen openen en/ of afspelen, al in het programma zitten. Het programma kan overweg met de meest exotische filmformaten. Uiteraard slikt XBMC ook standaard dvd's en cd's. Daarnaast is XBMC uitbreidbaar met gratis plug-ins, te downloaden via internet. Met zogenaamde skins kun je bijvoorbeeld het uiterlijk van XBMC aanpassen.



Mogelijkheden XBMC

Om muziek, films en foto's af te spelen moet je XBMC eenmalig wijzen waar je bestanden staan. Dit kan zijn op een harde schijf, USB-stick, geheugenkaart, externe harde schijf of zelfs ergens op het thuisnetwerk. Als dit eenmaal gedaan is, gaat XBMC volautomatisch alle films, muziek en foto's scannen en indelen. Ook downloadt hij allerlei informatie via internet, bijvoorbeeld de hoes van een cd of film. Ook de manier waarop informatie over content wordt weergegeven, is aan te passen. Zo kun je alleen de titels van bijvoorbeeld films laten zien of juist alleen maar de voorkant van de originele DVD.

XBMC kan zonder problemen overweg met 720P en 1080P HD-video. Niet-HD-video wordt automatisch omgezet naar iets wat lijkt op HD-kwaliteit. De resolutie van het originele niet-HD-bestand wordt kunstmatig opgeblazen (upscalen). Deze optie staat standaard al ingeschakeld.

Muziek, films of foto's die zijn ingepakt met ZIP of RAR, worden automatisch door XBMC getoond. Het programma kijkt als het ware in het ingepakte bestand en laat de inhoud zien. Die is direct af te spelen vanuit dit bestand en hoef je niet eerst uit te pakken. Dit geldt ook voor bestanden die ergens op het thuisnetwerk staan. Het is overigens aan te raden om, in het geval van een thuisnetwerk, een netwerkkabel te gebruiken in plaats van een draadloos netwerk. Ondanks dat XBMC dipjes in het netwerk tracht op te vangen door te bufferen (van tevoren een aantal seconden inlezen), is de bandbreedte van een draadloos netwerk meestal niet voldoende om probleemloos HD-films te bekijken

XBMC uitbreiden

XBMC is uit te breiden met allerlei extra functionaliteiten; dit gaat via plug-ins. Zoeken en installeren van plug-ins kan vanuit XBMC zelf. Er zijn plug-ins speciaal voor video, muziek en foto's. Er zijn plug-ins die automatisch de juiste ondertitels bij films zoeken en plug-ins die de gezongen tekst bij muziek zoeken en tonen. Er zijn ook plug-ins voor Uitzendinggemist.nl, Youtube, diverse buitenlandse TV-zenders en trailers van de nieuwste films en spellen. Ook kun je met XBMC muziekplug-ins honderden, zo niet duizenden, radiozenders van over de hele wereld beluisteren. Met een foto-plug-in kun je foto's bekijken van bijvoorbeeld Flickr.com.

XBMC installeren en configureren

We hebben XBMC geïnstalleerd op een moderne computer met Windows 7 als besturingssysteem. XBMC kan worden gedownload vanaf http://xbmc.org/download/, we kiezen hier voor de Windows versie. De installatie is nog in het Engels, maar het is verstandig om gewoon voor de reeds gekozen instellingen te kiezen door een aantal keer op Next en OK te klikken totdat de installatie is afgerond. De meest recente versie op moment van schrijven (versie 9.11) is rond de 46 MB groot. XBMC voor Windows nestelt zich, net zoals veel andere programma's, in C:\Program Files.

Na installatie komen we direct in het hoofdmenu en staat de keuze standaard op Video. Het eerste wat we doen om XBMC in het Nederlands te krijgen, is door te kiezen voor System, Appearance, International en dan de Language in te stellen op Dutch. XBMC is vanaf dit moment in het Nederlands. Met de Escape toets gaan we terug naar het hoofdmenu.

De volgende stap is het vertellen aan XBMC waar alle bestanden staan. Ga in het hoofdmenu naar Video en druk op de rechter cursortoets. Selecteer Bestanden en kies voor Locatie toevoegen. Selecteer vervolgens Bladeren om de locatie van de filmbestanden aan te geven. De volgende handelingen zijn afhankelijk van waar de betreffende films staan, op een map ergens op dezelfde computer, extern op een USB-stick of het thuisnetwerk. Kies bijvoorbeeld voor UPnP Devices of Windows Netwerk wanneer er films gedeeld staan op een andere computer op uw netwerk. Het is overigens ook mogelijk om de muis te gebruiken in plaats van het toetsenbord bij het instellen van de locatie. Zodra de locatie met films is geselecteerd, gaat XBMC aan de slag met indelen en informatie zoeken. Dezelfde procedure geldt voor het toevoegen van muziek- en fotolocaties.

In het hoofdmenu is ook een keuze genaamd Programma's. Dit zijn de plug-ins voor XBMC. Standaard is XBMC niet uitgerust met veel plug-ins, deze moeten zelf toegevoegd worden. Klik op Programma's in het hoofdmenu, selecteer Programma-plugins en vervolgens voor SVN Repo Installer. Dit is de enige plug-in die standaard wordt meegeleverd en deze maakt het mogelijk om via Internet toegang te krijgen tot veel meer andere plug-ins. Vanaf hier houdt de Nederlandstalige taalondersteuning echter op en gaat het door in het Engels. De inhoud vanaf dit punt is constant aan verandering onderhevig doordat telkens nieuwe (versies van) plug-ins worden aangeboden.

Bediening van XBMC is relatief simpel. De Escape toets is altijd een stap terug, Enter\Return is een stap naar voren. De spatiebalk is pauzeren van een film, muziekstuk of dia-voorstelling, de i-toets is het opvragen van informatie over een film, muziekstuk of foto en de c (change) staat voor het veranderen ervan, zoals verwijderen of hernoemen. Op Internet zijn alle toetsencombinaties van XBMC te vinden. Computers met een (ontvanger voor een) afstandsbediening zijn nog makkelijker te bedienen. XBMC ondersteunt namelijk standaard de meeste afstandsbedieningen, zoals die van Microsoft.

Conclusie review XBMC

XBMC is veelzijdig, ziet er fraai uit en het stelt je in staat om zonder veel moeite te genieten van films, foto's en muziek van je pc op tv . De standaardinstellingen zijn goed genoeg voor de meeste gebruikers. De mogelijkheid om plug-ins toe te voegen maakt XBMC een veelzijdig programma.



Review XBMC: pluspunten

Gratis;

Nederlandstalig;

Toevoegen van functionaliteit door plug-ins;

Brede ondersteuning van formaten;

Mooi vormgegeven;

Ook geschikt voor Mac en Linux.

Review XBMC: minpunten