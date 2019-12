Wat is Apple TV?

Steeds minder mensen trotseren weer en wind om een film te huren in de videotheek. Dat hoeft ook niet meer want al weer enige tijd kun je films en andere bestanden vanaf een pc te bekijken op een tv. Er zijn verschillende manieren voor: rechtstreeks via een kabel of via een apparaatje tussen de pc en de tv: een mediaspeler. Je kunt dan gedownloade films bekijken die op de pc staan. Ook is het mogelijk om via websites als Veamer en Videoland, films streaming te bekijken vanaf de computer.

Een connectie maken tussen de pc en de tv in de huiskamer is soms lastig. Niet elke oplossing is even gebruiksvriendelijk. Gewoon je laptop aan de tv hangen heeft als nadeel dat je een afstandsbediening mist. En een mediaspeler aan de praat krijgen, vergt vaak een meer dan gemiddelde technische kennis van hardware en software.

Gebruiksvriendelijke totaaloplossing

Apple TV moet een gebruiksvriendelijke totaaloplossing bieden. Het is een mediaspeler ter grootte van een ijshockeypuck. Via HDMI verbindt je hem met een HD-tv. Een ethernetkabel of wifi brengt connectie met internet. Vanuit het menu van de Apple TV zijn films direct te huren. Andere mogelijkheden zijn: muziek en films afspelen vanaf je computer, foto's bekijken en YouTube.

Kenmerken Apple TV:

Speelt HD-films af in maximaal 720p;

Afmetingen: 23mm x 98mm x 98mm;

Gewicht: 272 gram;

Draadloos internet via wifi;

Uitgang voor optische audio-kabel;

HDMI.

Apple TV: review

Zoals veel producten van Apple, heeft ook de Apple TV een fraaie verpakking. In een doosje zit de Apple TV, een stroomkabel, een afstandsbediening en een korte handleiding.

Eenmaal uitgepakt sluit je de Apple TV via een (niet-meegeleverde) HDMI-kabel aan op een HD-tv. Er zit geen aan-uit knop op het kastje; om hem aan te zetten hoef je alleen de stekker in het stopcontact te steken. Met een optische audiokabel kun je de Apple TV aansluiten op een audiosysteem.

Na het aanzetten van je tv en het selecteren van het juiste signaal, verschijnt het hoofdmenu van Apple TV. Voor toegang tot internet moet je de naam van een draadloos netwerk invoeren of de Apple TV met een ethernetkabel verbinden met een router. Om films te kunnen huren heb je een iTunes-account nodig. De gegevens moet je eenmalig invoeren. In principe is de Apple TV zo klaar voor gebruik.

Direct films huren

Met de Apple TV kun je direct films huren. Het aanbod bestaat uit een paar 100 films: recent materiaal en oudere klassiekers (films als Finding Nemo, Toy Story en Back to the future).

Een film huren in Apple TV is een kwestie van een paar klikken en de film begint af te spelen. We huurden de film The Green Hornet en waren onder de indruk van de beeldkwaliteit. De kleuren zijn levendig en het beeld is haarscherp. Hoewel niet de hoogste kwaliteit HD (Apple biedt alleen 720P), is er weinig reden tot klagen.

Een gehuurde film kun je 30 dagen bewaren; eenmaal gestart heb je 48 uur om de film verder af te kijken. Binnen 48 uur kan een film zo vaak als gewenst worden bekeken.

Kinderziektes

Apple is nog maar net begonnen met het verhuren van films via Apple TV en iTunes. De winkel is er, maar het is nog wat rommelig in de schappen. Veel van de beschrijvingen bij films zijn in het Engels en niet alle films hebben ondertitels. In de categorie Familie en kinderen staan heel veel films die niet Nederlands gesproken zijn. Wel vonden we 6 Nederlands gesproken kinderfilms in een apart uitgelicht kader.

Films vanaf een pc bekijken

Films, muziek en foto's op je computer zijn af te spelen via een thuisnetwerk. De bestanden moeten dan wel in iTunes staan. Dat programma vormt de noodzakelijke schakel tussen tv en pc. Het vrij doorzoeken van een harde schijf is niet mogelijk. Let er ook op dat iTunes niet alle bestandsformaten kan afspelen. Een film moet altijd het mp4-formaat hebben.

Films huren en kopen

Sinds een week is het mogelijk om video's te huren en kopen in iTunes op de computer en op de iPod, iPad en iPod Touch. Een film die gekocht is op een van deze apparaten is alleen af te spelen op het apparaat zelf (geldt ook voor Apple TV).

Een film die je koopt of huurt op een computer valt ook af te spelen op de Apple TV en de andere Apple-apparaten.

Aanbod niet gelijk

Koop je een film via de computer, dan kun je die dus bekijken via Apple TV. Opmerkelijk is dat het aanbod bij Apple TV niet gelijk is aan het aanbod in iTunes.

Het viel op dat films in Apple TV meestal in 1 kwaliteit te huur zijn. Bij populaire films is dat hoofdzakelijk HD. In iTunes op de computer is er naast de optie om te kopen, vaak de mogelijkheid om de film ook in lagere kwaliteit (Standard Definition; dvd-kwaliteit) te huren en te kopen. Hecht je niet veel waarde aan HD, dan loont het de moeite om een film te huren of te kopen in iTunes op de computer.

Prijzen van films

Apple heeft geen centraal prijsoverzicht van hun filmaanbod. We kwamen we de volgende prijzen tegen:

Films kopen:

SD: €13,99

HD: €16,99

Films huren:

SD: €2,99 of 3,99

HD: €4,99

YouTube en Flickr

Naast films biedt Apple TV toegang tot allerlei internetdiensten. Het gaat om internet op tv diensten van YouTube en Flickr die je ook wel ziet bij bepaalde, nieuwe televisies. Ook radio luisteren en vodcasts (videofragmenten) bekijken is mogelijk.

iPhone als afstandsbediening

Bij de Apple TV zit een vrij simpele afstandsbediening die niet zo geschikt is voor tekstinvoer. Met de Remote app kun je een iPhone, iPod of iPad gebruiken om de Apple TV te bedienen. Typen doe je op het toetsenbordje van je iPhone. Dat gaat erg makkelijk.

Naast de Remote app is er op meerdere manieren interactie mogelijk tussen apparaten met iOS en een Apple TV. Bijvoorbeeld: via Airplay zijn foto's, filmpjes en muziek draadloos af te spelen op je tv.

Conclusie

De Apple TV biedt een erg gebruiksvriendelijke connectie tussen de tv in de huiskamer en de computer en internet en verschillende Apple-apparaten. Films huren gaat makkelijk, de kwaliteit in 720p HD is goed. Het filmaanbod is redelijk beperkt en niet helemaal klaar voor de Nederlandse markt (ondertitels ontbreken soms, weinig Nederlands gesproken, beschrijvingen in het Engels).