Eerste indruk|De CES in Las Vegas is de grootste elektronicabeurs voor consumenten ter wereld. Vanaf dinsdag 10 januari worden daar de nieuwste elektronische en digitale ontwikkelingen en gadgets gepresenteerd. De Consumentenbond is aanwezig en doet verslag.

CES 2012

Tenslotte

De CES zit er op. André Schild blikt vanuit Las Vegas nog eenmaal terug op de grootste beurs ter wereld voor consumentenelektronica ter wereld. (video links)

Bewegende foto's?

Stel: je ziet een foto in een tijdschrift. Je richt je smartphone er op en plotseling komt de foto tot leven. Dit klinkt als een krant uit Harry Potter, maar is inmiddels echt mogelijk via een app met de naam Aurasma Lite. (video rechts)

Mobieltje opladen met water?

Je iPhone of iPad opladen met water? klinkt raar, maar het kan, ontdekte André Schild op de CES.

Bescherming voor je smartphone, Liquipel

Hoewel Apple, zoals gebruikelijk, niet aanwezig was op de CES in Las Vegas, hebben we wel nieuwe ontwikkelingen en accessoires voor de iPhone en iPad op de beursvloer gezien. Een opmerkelijke is de Liquipel, een speciale beschermingscoating.

Smart-TV met stembediening

In Las Vegas zien we dat schermen nog platter zijn dan het jaar ervoor. Bovendien zijn de randen rondom het scherm weer wat kleiner en komen de kleuren nog beter tot zijn recht. Bovendien zijn er televisies die je via je stem kunt bedienen. Maar werkt dit ook? Lees meer over Smart-TV (met filmpje)

Nokia Lumia 900

Op de CES 2012 in Las Vegas presenteerde Nokia z'n nieuwste smartphone, de Nokia Lumia 900. Dit is de opvolger van de veelgeprezen Lumia 800. Dit model, dat een samenwerking tussen Nokia (hardware) en Microsoft (software) was, maakte eind 2011 op ons een uitstekende indruk.Lees meer over de Nokia Lumia 900 (met filmpje).

Ultrabooks

We zagen in Las Vegas veel notebooks die onder de noemer Ultrabook vallen. Dit zijn nieuwe generatie draagbare computers die zeer mobiel zijn door hun lage gewicht, afmeting en vorm. Desondanks leveren ze niet in op prestaties door een slimme combinatie van energiezuinige hardware, een geïntegreerde grafische chip en soms een-SSD schijf (zonder bewegende onderdelen) in plaats van een gewone harde schijf.

De term Ultrabook is onlosmakelijk gekoppeld aan Intel en kan ook wel als marketingterm worden gezien. Het is het antwoord op de zeer dunne en lichte Macbook Air van Apple en moet tegenwicht bieden aan de toenemende populariteit van tablets.

Alle grote merken zoals Dell, Asus, HP en Acer staan op de CES met hun nieuwe lijn Ultrabooks. Maar voordat ze hun nieuwe notebook daadwerkelijk een Ultrabook mogen noemen, zijn er een aantal eisen waaraan moet worden voldaan. Wil een notebook doorgaan onder de naam Ultrabook, dan moet hij:

niet dikker zijn dan 21 mm;

niet zwaarder zijn dan 1,4 kg;

een accuduur hebben van minimaal 5 uur;

voorzien zijn van een nieuwe generatie Intel processor.

Wij hebben bij de gigantische Intel stand een aantal Ultrabooks vastgehouden en kort uitgeprobeerd.

Sony Xperia S

Met de Xperia S brengt Sony de eerste telefoon op de markt die binnenkort geen Ericsson meer achter de naam heeft. De Sony Xperia S is een 4,3 inch scherm met een hoge resolutie van 1280 x 720.

Asus Prime en Asus 700

We kenden Asus al van bijvoorbeeld de Eee Pad Transformer, een tablet met aankliktoetsenbord. In Las Vegas kon André Schild aan de slag met de nieuwste Asus tablets, de Asu Transformer Prime en Transformer 700. Een eerste indruk van deze twee apparaten (met filmpje).

Windows 8

Het besturingssysteem Windows 8 krijgt een ingebouwde Windows Store, vergelijkbaar met de App Store van Apple.

André Schild bezocht de openingsspeech van Steve Ballmer van Microsoft. Wat heeft deze gigant het komend jaar voor elektronicaliefhebbers in petto?

Wat is de CES?

De CES is de grootste internationale beurs in z'n soort. Bijna alle merken op het gebeid van consumenten elektronica zijn er om hun nieuwste ontwikkelingen en producten te presenteren. Van Nokia, tot Samsung en van LG tot Philips, allemaal proberen ze hun spullen onder de aandacht te brengen van de kooplustige consument. Wie dus wil weten wat het komend jaar 'hot or not' is, moet daar bij zijn.

Hoe gaan de nieuwste tabletcomputers er dit jaar uitzien? En wat kunnen ze allemaal?

Beleeft driedimensionale televisie dit jaar echt z'n definitieve doorbraak, of toch nog niet?

Wat voor camera's, smartphones of andere digitale producten kunnen we binnenkort verwachten?

Zomaar een paar vragen die wellicht beantwoord worden op de International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die dinsdag begint.

Recente producten

Omdat de Consumentenbond altijd de meest recente producten test en de laatste ontwikkelingen volgt, zijn onderzoeker André Schild en cameraman Niec van der Meulen naar Las Vegas afgereisd om verslag te doen van de CES.

Via deze pagina zijn de ervaringen van André Schild en Niec van der Meulen te volgen.