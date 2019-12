CIA luistert smart-tv's af - maar welke?

Nieuws|Wikileaks bracht afgelopen week naar buiten dat de CIA smart-tv’s van Samsung kan hacken en gesprekken via de ingebouwde microfoon van de smart-tv kan afluisteren. Ook als de gebruiker dacht de tv in standby te hebben gezet. Hoe bezorgd moeten we zijn?

Geen geheim

Het is misschien geen grote verrassing dat de CIA zaken afluistert, maar wel verrassend dat ze dit ook kunnen doen via een smart-tv. Dat kan namelijk omdat in sommige smart-tv’s een microfoon zit ingebouwd: in de behuizing van de tv of in de meegeleverde afstandsbediening. Daarmee kun je met je stem bijvoorbeeld zoekopdrachten in de webbrowser invoeren of commando’s geven aan de tv zoals 'volume harder'. Dat sommige tv’s een ingebouwde microfoon hebben, is dus geen geheim.

Microfoon in tv of afstandsbediening

De hack van de CIA lijkt gedaan te zijn op een Samsung F8000 smart-tv uit 2013. Deze tv heeft zowel een microfoon in de tv als in de afstandsbediening. De microfoon in de tv ‘luistert’ altijd wanneer de tv aanstaat. Maar om de microfoon in een afstandsbediening te gebruiken, moet je tijdens het spreken een knop ingedrukt houden. Dit werkt altijd zo, ook bij de huidige smart-tv’s.

We vermoeden dat de CIA vooral de microfoon in de tv heeft ‘gebruikt’ omdat deze sowieso permanent luistert als de tv aanstaat. Misschien konden ze ook de microfoon in de afstandsbediening op afstand activeren en open laten staan, al is dit speculatief. Bijkomend effect: de batterijen zijn waarschijnlijk sneller leeg, omdat de afstandsbediening continu geluid naar de tv moet sturen.

Smart-tv’s met microfoon

We zien microfoons pas vanaf 2012 hun intrede doen bij smart-tv’s en dan nog maar mondjesmaat: slecht bij 8 van de 127 geteste smart-tv’s in dat jaar treffen we een microfoon aan (6%). Vanaf 2013 neemt het behoorlijk toe, maar het zakt na 2014 al weer wat in:

2013: 86 van de 201 geteste smart-tv’s (43%)

2014: 65 van de 131 geteste smart-tv’s (50%)

2015: 51 van de 180 geteste smart-tv’s (28%)

2016: 52 van de 150 geteste smart-tv’s (35%)

Meerderheid smart-tv’s geen microfoon

Het aantal smart-tv’s waarbij de microfoon (ook) in de tv zelf zit is niet zo groot. Sinds 2013 zagen wij er maar 83 op een totaal van 662 smart-tv’s. Als de CIA dit alleen toepaste op Samsung smart-tv’s, dan is het aantal nog kleiner.

De bovengenoemde cijfers tonen al aan dat de meerderheid van de televisies niet eens microfoon heeft en dus ook helemaal niet afgeluisterd kan worden. Als we terugkijken tot 2011 geldt dit voor 71% van de 890 door ons geteste smart-tv's. De modellen met microfoon zijn vaak de topmodellen en niet de goedkope(re) smart-tv’s.

De mate waarin de CIA deze hacks daadwerkelijk toepast weten we natuurlijk niet. Maar ook als je de kans op daadwerkelijk meeluisteren laag acht, is de conclusie wel duidelijk: eigenlijk moet je je smart-tv gewoon kunnen vertrouwen.

Updates voor je tv

Wat kun je zelf doen? Op de website van de fabrikant en via de menu’s van je tv kun je controleren of er software-updates beschikbaar zijn voor je tv. Installeer deze wanneer dit het geval is.

Verder kun je zelf niet zo heel veel doen. Een plakbandje over de microfoon plakken helpt niet: het geluid wordt hooguit wat gedempt. Je kunt natuurlijk wel de smart-tv van het internet loskoppelen, maar daarmee verlies je het hele ‘smart’ gedeelte van je tv.

We hebben de grootste tv-fabrikanten in Nederland gevraagd hoe het zit met het updatebeleid van de smart-tv-software en of ze hackpogingen snel kunnen opsporen. Wanneer we antwoord hebben, laten we dat weten.

Heeft mijn tv een microfoon?

Reactie Samsung

13 maart 2017: '[..] Wij zijn op de hoogte van het rapport en onderzoeken de zaak met spoed. Het rapport beschrijft hoe malafide software via een fysiek verbonden usb-drive wordt geïnstalleerd. Deze malafide software is gericht op firmware van tv’s die zijn verkocht in 2012 en 2013. Het overgrote deel van deze TV’s is via een firmware-update beschermd. [..]'

Reactie LG

20 maart 2017: 'LG neemt zaken met betrekking tot privacy en security ten aanzien van haar producten zeer serieus. Digitale privacy is niet alleen een zaak van LG, het is een industrie-brede zaak dat door alle belanghebbenden aangepakt moet worden, en daarom is LG volledig gecommitteerd aan samenwerking met andere partijen in de industrie om er zeker van te zijn dat consumenten ten volste beschermd zijn binnen de staat van de huidige technologie op dat vlak. [..]'

Reactie Panasonic

31 maart 2017: Panasonic geeft aan dat ze een team hebben dat voortdurend werkt aan de veiligheid van producten die zijn uitgebracht. Informatie over een mogelijk lek in een product wordt geëvalueerd. Daarna wordt besloten of het beleid of bepaalde procedures moeten worden aangepast.

De volledige (in het Engels) reactie van Panasonic:

'Panasonic has a dedicated team whose sole task it help making Panasonic products more resilient to attack and to handle security vulnerabilities that are discovered after the products are on the market. […] Panasonic constantly receives information about new vulnerabilities and attacks. […] This new information will be included in the next review cycle. After reviewing it a decision will be made if any changes to Panasonic policies and procedures are required.'

