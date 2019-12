Eerste indruk|We bekeken nieuwe 3D-televisies van Sony, Samsung, LG, Philips en Panasonic. Is 3D in de huiskamer net zo spannend als in de bioscoop?

Wat is 3D-televisie?

Wat heb je nodig voor 3D televisie?

Om 3D televisie te zien, heb je een 3D-bril nodig en een speciale infraroodzender voor het contact tussen bril en tv. Bij de meeste fabrikanten moet je de brillen - soms ook de infraroodzender - er los bij kopen: deze tv's worden 3D-ready genoemd. De 3D-bril moet van hetzelfde merk zijn als de 3D-televisie. De brillen zijn draadloos en werken op batterijen of hebben een ingebouwde oplaadbare accu. 3D-televisies zijn natuurlijk ook in staat om 'gewone' 2D-beelden te laten zien.

3D televisie aanbod

Er zijn verschillende soorten 3D-materiaal: er is een klein aanbod van 3D Blu-rayfilms. Hiervoor heb je een speciale 3D Blu-rayspeler nodig.

Er zijn 3D-games te koop voor de Sony PlayStation 3, die door een update (versie 3.50) geschikt gemaakt is voor 3D-games en 3D-Blu-ray.

Ziggo heeft een 3D-televisie-demokanaal, waarop reguliere 2D-programma's van Net 5 in 3D te zien zijn. Ook via de satelliet of bij Ziggo is een 3D-demokanaal te ontvangen. Hierop zie je beelden die daadwerkelijk in 3D zijn opgenomen. Om deze 3D-beelden te ontvangen, heb je een HD-decoder nodig. Deze hoeft niet speciaal voor 3D televisie geschikt te zijn.

Effect van 3D-tv

We beoordeelden 3D-tv's van LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp en Samsung. Onze proefpersonen waren over het algemeen positief. Het 3D-effect van een animatiefilm gaf het panel een bioscoopgevoel. Wel vond men het effect in de bioscoop sterker door het veel grotere scherm.

Sommige proefpersonen voelden een lichte druk op hun voorhoofd tijdens het bekijken van 3D-tv. Bijna alle proefpersonen voelden zich moe en kregen op een gegeven moment pijn aan hun ogen.

Brilletje nodig voor 3D-tv

Om 3D-tv te kijken heb je een speciaal 3D-brilletje nodig. De glazen van zo'n bril maken het beeld donkerder. Dat kun je corrigeren door het contrast van de tv iets hoger te zetten. Een ander nadeel is dat de glazen licht reflecteren aan de binnenkant, wat hinderlijk kan zijn. Sommige brillen zijn zwaar. Speciaal aan de 3D-tv bril van Philips is dat deze geen aan/uit-knop heeft. De bril gaat automatisch aan zodra het signaal van de zender wordt gevonden, en uit als het signaal verdwenen is.

Kantelen

De 3D-tv brillen van Sony zijn bijzonder gevoelig voor het kantelen van je hoofd. Als je met je hoofd naar je schouder gaat (ongeveer 10 graden), wordt het 3D-effect zichtbaar minder. Op het moment dat je je hoofd nog iets verder kantelt, verdwijnt het 3D-effect helemaal. Dan lijkt het net alsof je een 3D-film kijkt zonder 3D-bril.

Ook brillen van andere fabrikanten hebben hier last van, maar in veel mindere mate. Bij LG, Samsung, Philips en Sharp werd het beeld donkerder als je je hoofd meer dan 45 graden kantelt. Als je je hoofd 90 graden kantelt (dus als het ware op je schouder laat rusten), is het beeld helemaal donker. De brillen van Panasonic hebben hier geen last van, al verliezen deze wel het 3D-effect bij het kantelen van het hoofd. Op de pagina 3D-tv: vraag en antwoord lees je meer over het effect van 3D.

Flikkerend beeld

De Sony 3D-tv heeft als enige van de 3D-tv's last van flikkerend beeld. Dit is erg vermoeiend voor de ogen.

"Ghosting"

De 3D-tv's van LG, Philips en Samsung hebben last van "ghosting". Hierbij zie je met je linkeroog onbedoeld ook een deel van het beeld dat voor je rechteroog is bedoeld en vice versa. Het gevolg is dat je sommige objecten een beetje dubbel ziet. En dan vooral bij scherpe randen met een hoog contrast. Bij de Samsung 3D-tv's verminderde de ghosting sterk toen we de achtergrondverlichting van de tv dimden. Bij de 3D-tv's van LG- en Philips- verdween de ghosting daardoor niet. Het 3D-effect was daardoor minder indrukwekkend.

Verrassend is dat de Sharp 3D-tv bijna geen last heeft van ghosting. Wel is het beeld te blauw. Dit lijkt een bijeffect te zijn van de nieuwe Quattron technologie van Sharp.

Plasma versus lcd 3D-tv

Panasonic is de enige plasma-3D-tv in de test. Plasma biedt enkele voordelen ten opzichte van lcd 3D-tv's. Door de veel hogere reactietijd van het scherm is er geen ghosting-effect. Ook beïnvloedt het kantelen van je hoofd het 3D-beeld niet nadelig.

Het beeld van een plasma 3D-tv is minder helder dan dat van een 3D lcd-televisie. Een 3D-bril zou het beeld in theorie donkerder moeten maken. Toch presteert de Panasonic op dit punt beter dan verwacht. Door het contrast wat te verhogen, lijkt het beeld minder donker.

Van 2D naar 3D-tv

De 3D-tv's van Samsung, Sharp en Sony kunnen 'normale' 2D-beelden omzetten naar 3D. Bijvoorbeeld een dvd of een opgenomen tv-programma. Het 3D-effect is het sterkst bij het omzetten van HD-beelden en treedt vooral op bij contrastrijke objecten op de voorgrond. Soms wordt het 3D-effect echter precies verkeerd om weergegeven: een grot die het beeld in zou moeten gaan, komt dan uit het beeld. Bij 2D-beelden met weinig contrast of scherpe randen, heb je niet veel aan een 3D-tv.

Conclusie review 3D-tv's

Alle 3D-tv's wisten tot op zekere hoogte een 'bioscoopgevoel' op te roepen bij ons testpanel. Bij veel tv's gooit het noodzakelijke brilletje roet in het eten. Ook lijden sommige toestellen aan ghosting wat het 3D-effect minder indrukwekkend maakt.

