Marmitek GigaVideo 800 review

De ideale wereld lijkt weer een stapje dichterbij te komen. Is er net HD-televisie, en nu al kunnen de HDMI-kabels weg tussen de platte televisie en de Blu-rayspeler of digitale tv-ontvanger.

Dat belooft althans Marmitek, dat als eerste een zend/ontvangst-systeem in Nederland op de markt brengt dat HD-signalen draadloos verstuurt. Met een meer dan stevig prijskaartje van €600 trouwens. Aansluiten is eenvoudig: sluit de ontvanger aan op de tv, en sluit maximaal vier andere apparaten aan op de zender, die gerust meters verderop kan staan.

Op een afstand van 4 meter is het beeld prima, ook in de beste kwaliteit (1080p/24 Hz). Een dikke betonnen muur tussen zender en ontvanger gooide wel roet in het eten, maar de TV en de AV-apparatuur in verschillende kamers zetten lijkt ons niet zo praktisch.

Helaas hebben we daarmee het goede nieuws wel gehad. Drie apparaten kunt u bedienen met hun eigen afstandsbediening, via een nogal geknutselde infrarood-oplossing. Volgens Marmitek wordt het 'overgrote deel' van de afstandsbedieningen ondersteund, maar nergens konden wij vinden welke apparatuur wel en niet ondersteund wordt. Marmitek levert zelf ook nog een afstandsbediening mee, waarmee u schakelt tussen de aangesloten apparaten. Daarmee kunt u ook een andere frequentie kiezen in geval van storingen. Helaas onthoudt het systeem die gekozen frequentie niet, waardoor u dit dus steeds opnieuw moet instellen. Marmitek heeft beterschap beloofd. Tot slot vinden we 20 seconden te lang om op te starten en bij het schakelen van het ene apparaat naar het andere.

Conclusie Marmitek GigaVideo 800 review

Marmitek bewijst dat HD-video draadloos te versturen is, maar voegt daar wel haken en ogen aan toe. Wij kijken nog even de kat uit de boom.

Wat is de Marmitek GigaVideo 800?

Met de Marmitek GigaVideo 800 kun je audio en video draadloos verzenden. Bijvoorbeeld van een Blu-rayspeler naar een televisie.

Met een maximale resolutie van 1080P kun je video zonder HDMI-kabels verzenden. Het is mogelijk om maximaal 4 apparaten aan te sluiten op het systeem. Denk dan bijvoorbeeld aan spelcomputers, Blu-rayspelers en harddiskrecorders.

De Marmitek GigaVideo 800 is te koop voor €600.

Wat vonden wij van de Marmitek GigaVideo 800?