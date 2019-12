Huren bij 'nieuwe' Dixons bijzonder duur

Dixons stelt: 'Bij het nieuwe Dixons koop je geen spullen, je huurt ze: je wasmachine en je droger, je tv, je laptop en je tablet. Want steeds meer mensen willen huren in plaats van kopen. En dat is slim.' Dixons meldt niet welk onderzoek concludeert dat steeds meer consumenten willen huren. Dixons stelt ook dat huren beter is voor het milieu, wederom zonder naar een bron te verwijzen.

Kosten

Een kritische consument vergelijkt de huurtarieven met de aanschafprijzen van de producten. Wij deden dat voor 5 gepromote producten op Dixons.nl. Met het standaard voorgestelde huurbedrag en de standaard looptijd, en telkens vergeleken wij voor welke prijs de producten ook te koop zijn:

Huur per maand Looptijd contract Totale kosten Winkelprijs circa Samsung UE43KU6510 tv €39 60 maanden €2340 €1100 Miele WMB120 WCS wasmachine €34 84 maanden €2856 €900 Samsung WW80K7605OW wasmachine €29,95 84 maanden €2478 €1000 Apple iPad Air 2 16GB €31,50 60 maanden €1890 €420 ASUS X751LAV-TY529T laptop €37 60 maanden €2220 €650

Service

Bij producten die je koopt, moet je terug naar de winkel als er problemen mee zijn. Op een kosteloze reparatie binnen de garantie mag je alleen rekenen als de storingen optreden binnen de verwachte levensduur van het product.

Het voordeel van huren is dat je tijdens de gehele huurperiode op service bij storingen mag rekenen (of je die ook echt krijgt, is niet te zeggen). Dixons belooft je vlot te helpen bij problemen: 'Als je het ons voor 12:00 uur laat weten, zorgen wij dat de reparateur de volgende dag bij je op de stoep staat. Bovendien heeft hij voor de zekerheid altijd een vervangend apparaat bij zich.'

De kleine lettertjes van de contracten hebben we nog niet kunnen bestuderen. Of het huurcontract na de minimale looptijd automatisch doorloopt, of automatisch stopt, kunnen we nog niet zeggen.

Kortere looptijden mogelijk

Naast de standaard voorgestelde looptijden en bijbehorende huurtarieven, zijn er nog andere looptijden mogelijk. Hoe korter de huur, hoe hoger het maandbedrag. Een bijzondere optie is om een apparaat maar 1 maand te huren. Bijvoorbeeld: een grote Philips tv 30 dagen huren kost €300.