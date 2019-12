Eerste indruk|Veel mensen praten nog even na over een tvprogramma dat de avond ervoor is uitgezonden. Met de app Kijkes op je tablet of telefoon kun je tijdens de uitzending met elkaar kletsen. Het werkt best leuk maar mist nog gebruikers.

Wat is Kijkes

De app Kijkes van RTL valt in een nog relatief nieuw fenomeen dat ook wel bekend staat als 'tweede scherm'. TV-makers proberen de kijkers nog meer bij hun programma te betrekken met een app of website. Kijkers kunnen er meepraten over uitzendingen of nadere informatie opvragen. Kijkes is een algemene tv-app waar over alle (Nederlandse) tv-programma's gepraat kan worden. Er zijn ook apps en websites die zich speciaal op een programma richten.

Achtergrondinfo

Een actueel voorbeeld is het tweede scherm bij het programma Zomergasten van de VPRO. Wie surft naar live.vpro.nl krijgt tijdens de uitzending extra achtergrondinformatie over de getoonde fragmenten. Ook zijn tweets over de uitzending te volgen en is er achtergrondinformatie te vinden over de gast van de avond.

Eerder al introduceerde Nieuwsuur een vergelijkbare site, te vinden op nieuwsuur.nl/tweedescherm. De opzet is vergelijkbaar. Tijdens de uitzending is informatie vinden over de uitzending, bijvoorbeeld videofragmenten waar in de uitzending geen tijd meer voor was, of links naar relevante websites. Uiteraard ontbreken ook hier de tweets niet.

Sport

Tijdens de Tour de France gebruikte de NOS de site tweedescherm.nl om actuele gegevens over de wielerwedstrijd fraai in kaart te brengen. Sportuitzendingen zijn bij uitstek geschikt voor extra informatie op een tweede scherm. De NOS gebruikte ook tijdens het WK deze site. Bij de Olympische spelen werd dit niet gedaan. Volgens de Publieke Omroep waren er teveel sporten beschikbaar om goed te kunnen tonen binnen een tweede scherm, zo liet het hoofd Nieuwe media bij de NOS weten op Emerce.

Onder de noemer Sidekick heeft de tv-zender Eredivisie Live al langer een tweescherm webapp. De site biedt wedstrijdstatistieken, video's, analyses, interviews, quizvragen en stellingen. Ook hier kunnen tweets worden gevolgd en geplaatst. Deze site is te vinden op www.eredivisielive.nl/sidekick.

Commerciële omroepen

Ook de commerciële omroepen zien de tablet als tweede scherm zitten. Zo werd onlangs bekend dat SBS voor de zenders SBS 6, Net 5 en Veronica sites ontwikkeld die zullen dienen als tweede scherm. Het is de bedoeling dat er per zender een tweede scherm komt. Dus niet per programma.

Tablet populair

Dat omroepen naar de tablet kijken om tv-kijkers te bereiken is niet verrassend gezien de populariteit van deze apparaten. Onderzoek door de Stichting Kijkonderzoek (SKO) toont aan dat 65 procent van de kijkers zegt tijdens een tv-programma wel eens een tablet, smartphone of computer te gebruiken. En 60 procent van de tabletbezitters gebruikt dit apparaat wel eens bij de tv.

Kanttekening

Daar hoort wel een kanttekening bij: veel van dit gebruik heeft niets van doen met de tv-uitzending. Heel vaak wordt het apparaat gebruikt om bijvoorbeeld even een mailtje te tikken terwijl de tv aanstaat. In slechts 10%van de gevallen is er een directe relatie met de uitzending, aldus SKO. Wat dat betreft is er dus nog een wereld te winnen voor de tweede scherm-(web)apps.



Kijkes: review

Erger je je groen en geel aan Mart Smeets op tv en wil je dat graag delen? Dan is de app Kijkes een aanrader. De app bevat een tvgids, maar met een extra dimensie. Terwijl je zit te kijken, kun je met vrienden en bekenden delen wat je van een uitzending vindt. De app is er voor iPhone, voor de iPad (zie onder) en voor Android. Er is ook een webvariant van Kijkes voor in een gewone browser. Helaas ontbreken versies voor Windows Phone en BlackBerry vooralsnog.

Weinig gebruikers

Nadat je de app hebt gedownload, dien je je verplicht te registreren. Dat heeft een reden: alleen dan zijn de sociale mogelijkheden van de app mogelijk. Er wordt een profiel aangemaakt met jouw voorkeuren. Anderen kunnen op jou reageren. Als de registratie is afgerond, krijg je een overzicht van programma's die op dat moment goed worden bekeken door gebruikers van de Kijkes-app.

Erg indrukwekkend zijn de aantallen gebruikers nog niet. Op een gemiddelde zaterdagavond zijn er slechts 24 mensen die aangeven naar Ik hou van Holland te kijken - op dat moment het populairste programma.

Leuk idee

Het idee achter Kijkes is leuk. Veel mensen houden ervan om samen commentaar leveren op tvprogramma's. Maar wie alleen kijkt en alsnog hoopt op sociaal contact via de app Kijkes komt wellicht bedrogen uit. Omdat de app nog weinig gebruikers kent, vind je er weinig vrienden en bekenden.

Wel aardig is de integratie van Twitter. De app toont hoe er op dit sociale netwerk wordt gereageerd op een uitzending. Maar die functie is niet uitzonderlijk: het kan ook met de apps TV App HD van Veronica en NU tv-gids HD van Nu.nl.

Alerts instellen

De app is verder prima te gebruiken als televisiegids, maar kent zijn beperkingen. Slechts de Nederlandse zenders zijn te raadplegen. Wie dus een uitgebreide tvgids zoekt voor zijn tablet of smartphone kan beter terecht bij de concurrentie. Die vermelden ook buitenlandse zenders.

Handig is de optie om alerts in te stellen, zodat je een bepaald programma niet vergeet. De app toont ook voor welke programma's de meeste alerts zijn ingesteld. Op het moment van schrijven is dat Goede tijden, slechte tijden. Opnieuw valt het beperkte aantal gebruikers op: 182 mensen gebruiken de app om herinnerd te worden aan de soap.

Verder kun je programma's als favoriet aanmerken. Deze verschijnen dan bij je profiel. Tot slot gebruikt Kijkes zogeheten badges. Zo ontvang je de badge 'newbie' als je het eerste tv-programma aanvinkt dat je bekijkt.

Privacy

We hebben wat twijfels bij het privacy statement van Kijkes. Daarin staat dat RTL na registratie van plan is een nieuwsbrief toe te sturen: 'Uw persoonsgegevens worden door RTL ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van RTL, waaronder begrepen het verstrekken van informatie - onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd - over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door RTL worden aangeboden.'

Een wat merkwaardige bepaling aangezien de antispamwetgeving hiervoor een dubbele opt-in vereist. Of RTL daadwerkelijk mails stuurt aan Kijkes-gebruikers is niet duidelijk. Ook onduidelijk is hoe je een account bij Kijkes verwijdert. Op de site en in de apps is daar geen optie voor te vinden.

Conclusie

Het idee is leuk, de uitvoering aardig, maar de app staat of valt met het aantal gebruikers. En dat zijn er op dit moment nog niet zo veel. Mocht dat aantal groeien, kan de app een interessante sociale aanvulling worden bij het tv-kijken. Maar dan moet RTL nog wel aan de slag met zijn privacyverklaring, want daar hebben we zo onze twijfels bij.