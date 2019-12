Eerste indruk|LG 55UF850V is een Ultra-hd tv met webOS2. Dit laatste is het vernieuwde Smart TV-systeem van LG. Er lijkt verder niet veel veranderd ten opzichte van de vorige versie.

LG 55UF850V: review

Conclusie

De LG 55UF850V is een fraaie ultra hd tv. De beeldkwaliteit in full-hd is in orde, maar schiet op een aantal punten tekort. Het geluid is rijk, maar de hoge tonen zijn wat zwak. De Magic Remote Control afstandsbediening werkt erg lekker in combinatie met het vlotte WebOS2 smart menu.

Vorig jaar maakten we een review van de LG 55UB950V; een van de top ultra hd tv's van LG in 2014. Ten opzichte van dat model lijkt er niet zo heel veel veranderd, behalve dan het besturingssysteem (Web OS2).

Beeldkwaliteit

Het beeld van deze LG valt niet tegen. De kleuren zien er mooi uit, maar gezichten ogen wat vlak en het beeld heeft een rode kleurzweem. Het contrast is wat hard en er is verlies van details in donkere delen. Bewegende beelden worden vloeiend weergegeven, maar er zijn kleine beeldfouten, ruis en lichte vegen. De resolutie is goed; het beeld is behoorlijk scherp.



De kijkhoek van de LG is groot. Ook als je schuin voor het beeld zit dan is het contrast nog heel behoorlijk.

Ultra HD

Het beeld van de LG 55UF850V heeft een schermresolutie van 3840 x 2160 pixels (4K ook wel ultra hd). Ook gewoon full hd-beeldmateriaal - zoals van NPO1 HD en RTL 4 HD - wordt over het hele scherm getoond, waardoor het beeldsignaal 'geupscaled' moet worden.

Bij upscaling moet de tv berekenen hoe de 1980 x 1080 beeldpunten van het full hd-signaal weer te geven met de 3840 x 2160 pixels van het scherm. En dat doet deze LG redelijk: het beeld oogt daarbij inderdaad scherp als het full hd-materiaal toont. Maar let wel: het opgeschaalde beeld is zeker niet hetzelfde als origineel 4K-beeld.

Bij origineel 4K-beeld, bijvoorbeeld House of Cards of Daredevil van Netflix, dan is het beeld scherper en heeft het meer contrast. Het ultra-hd aanbod is nog schaars, maar het aanbod op bijvoorbeeld Netflix en YouTube groeit gestaag.

Geluid

De tv levert een rijk geluid, dat gebalanceerd klinkt, maar wat dof. Ook zijn de hoge tonen wat zwak. Voor een beter geluid kun je natuurlijk altijd kiezen voor een externe audio - en luidsprekerset, bijvoorbeeld een soundbar.

Smart tv

De LG wordt geleverd met een nieuwe versie van WebOS.Er is niet zo heel veel veranderd in versie 2: ook deze versie vinden we prettig en gebruiksvriendelijk. Zeker in combinatie met de meegeleverde Magic Motion Remote Control: de afstandsbediening van LG waarmee je de cursor bestuurt via bewegingen.

Het belangrijkste verschil met versie 1 is dat het menu een stuk sneller is. Je hoeft minder lang te wachten en dat navigeert vlotter.

Daarnaast heet de LG Store voor apps nu de LG Content store. Het overzichtsmenu is aangepast, maar de structuur is gelijk. Ook het aantal apps is grotendeels hetzelfde: er is Netflix, Youtube, Uitzending gemist en HBO GO.

Testresultaten

We hebben de tv ook uitvoeriger getest: bekijk de testresultaten van deze televisie of vergelijk alle geteste televisies.

Wat is de LG 55UF850V?

De LG 55UF850V (meer over tv-typenummers ) is een lcd-led tv met een ultra hd-scherm. Met ultra-hd kun je films bekijken met een 4 keer hogere resolutie dan full-hd. Het beeld ziet er scherper uit en heeft meer detail.

De UF850V serie is er in 4 beeldmaten:

49 inch met een prijs rond de €1200;

55 inch (140 cm) met een prijs rond de €1500;

60 inch met een prijs rond de €1800;

65 inch (165 cm) met een prijs rond de €2300.

Belangrijkste specificaties van de LG 55UF850V:

Lcd-led televisie;

55 inch (140 cm);

Ultra-hd (3840 x 2160 pixels);

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne (DVB-T), kabeltelevisie (DVB-C) en satelliet (DVB-S2);

3 HDMI-aansluitingen;

HDMI 2.0 compatibel;

3 usb-aansluitingen;

1 digitale optische audio-uitgang;

Smart TV;

Wifi ingebouwd;

Actief 3D-systeem;

Magic Remote afstandsbediening met bewegingsbediening meegeleverd.

