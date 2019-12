Wat is Philips Net TV?

Met Philips Net TV kun je internetcontent (inhoud van websites) op de televisie bekijken. Het enige dat je nodig hebt is een geschikte Philips-televisie en een internetaansluiting. De computer kan uitblijven.

Philips Net TV is op dit moment beschikbaar op 8 televisies van Philips. Het gaat om 4 modellen in de 8000-serie (de PFL8404H/12 van 32, 37, 42 en 47 inch), 3 modellen in de 9000 serie (32PFL9604H/12, 37 PFL9604H/12 en 42PFL9664H/12) en de Cinema 21:9.

De modellen in de 9000 serie en de Cinema 21:9 hebben naast een Ethernet-aansluiting ook Wi-Fi, waarmee een draadloze verbinding met de router van het thuisnetwerk kan worden gemaakt. Bij de modellen uit de 8000 serie kan dit alleen bedraad via de Ethernet-aansluiting op de televisie.

Net TV is gratis. Je hebt geen speciaal abonnement nodig, alleen een internetverbinding.

Internetcontent op Philips Net TV

<img height="132" alt="Philips Net TV gebruik" src="198_EersteindrukNetTv.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="203" longdesc="c:\after.html" style="border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: right; margin: 10px; border-left: 0px solid; border-bottom: 0px solid" align="right" data-type="hippogallery:original" data-uuid="07864709-e4ae-44e6-aa7c-1af57830f5d4">Bij Philips Net TV worden websites niet op dezelfde manier getoond als op een computer. De inhoud van een site die je op Net TV ziet, komt weliswaar van de reguliere website van de aanbieder, maar is slechts een deel van de beschikbare informatie op de reguliere website.

Om een website geschikt te maken voor Net TV moet de site van de aanbieder aangepast zijn voor weergave op een televisie, zodat b.v. teksten goed leesbaar blijven. En ook moet het mogelijk zijn om met de afstandsbediening van de televisie door de website te navigeren. In ons land heeft dit tot nu toe geleid tot ruim 40 verschillende websites die je in een speciaal voor televisie ontworpen gebruikersomgeving kunt bekijken. Voorbeelden zijn o.a. YouTube, Buienradar, Nu.nl, AD, Radio 538, Rabobank en NS.

De internetcontent die Net TV aanbiedt, verschilt per land. Je kunt echter van alle landen waar Net TV beschikbaar is, de content bekijken *. Ook is er een internationale pagina. In de meeste landen is het aanbod echter nog beperkt.

Wat vonden wij van de Net TV? Bekijk de video over Philips Net TV of lees onze Philips Net TV review.

* Net TV is beschikbaar in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Philips Net TV review

Philips Net TV is een dienst van Philips waarmee je internetcontent (inhoud van websites) direct op de televisie kunt bekijken. Het enige dat je nodig hebt is een geschikte televisie en een internetaansluiting. Maar wat zijn de plus- en minpunten? Onze eerste ervaringen in onderstaande Philips Net TV review:

Wat is Philips Net TV

Met Net TV kun je diverse websites direct op de televisie bekijken. Je hebt alleen een interverbinding nodig via de router van het thuisnetwerk. De computer kan dus uitblijven. Alleen bepaalde Philips-tv's zijn hiervoor geschikt; tot-nu-toe zijn dat 8 modellen. In Nederland zijn ruim 40 verschillende websites via Net TV te benaderen. Ze zijn daarbij speciaal aangepast voor weergave op televisie. Voorbeelden zijn o.a. YouTube, Buienradar, en NS. Meer informatie over Philips Net TV.

Philips Net TV review:

Informatieweergave Net TV

De startpagina van Net TV is te bereiken via een speciale toets op de afstandsbediening van de televisie. Deze pagina ziet er overzichtelijk uit en geeft de logo's van de beschikbare webdiensten weer. Door een witte rand om een bepaald logo kun je zien waar op de pagina de cursor op dat moment is. Dit is bij logo's met een witte achtergrond soms wat lastig te zien.

Op de startpagina zie je een selectie van de beschikbare websites; dit zijn de door Philips "aanbevolen" diensten. Om alle diensten te zien, ga je naar "Toon alle diensten" aan de rechterzijde van het scherm.

Vervolgens krijg je een overzicht van alle diensten in schijnbaar willekeurige volgorde. Het is mogelijk diensten per categorie te bekijken - o.a. nieuws en entertainment.

Je kunt ook favorieten aan deze pagina toevoegen. Je kunt maximaal 12 webdiensten als favoriet instellen. Deze worden dan in de startpagina bovenin getoond. De rest van de pagina - of de hele pagina als je geen favorieten hebt - wordt gevuld met de aanbevolen diensten.

Bediening Philips Net TV

Je navigeert door de overzichtspagina en de pagina's van de verschillende websites met de afstandsbediening. Je gebruikt hiervoor de pijltjes toetsen en de "OK" knop. Met de "Back" knop kun je terug naar de vorige pagina.

Met de afstandsbediening moet je stapje voor stapje door de menu-items tot je bij de gewenste dienst bent - hierdoor moet je soms heel vaak klikken om iets te bereiken. Het navigeren gaat dan ook langzamer dan je gewend bent met internetten op de computer. Met een muis kun je namelijk direct naar je keuze "springen", wat met de afstandsbediening niet gaat.

Het laden van de startpagina duurt telkens 5 tot 10 seconden: dit is wat aan de lange kant. Hoe lang het laden van de websites duurt, verschilt per dienst. Over het algemeen gaat dit sneller, tussen de 2 tot 5 seconden.

Het invoeren van tekst kan via de nummertoetsen op de afstandsbediening; dit werkt hetzelfde als sms-en met een gsm. De letters staan ook bij de nummertoetsen vermeld.

Net TV Instellen

De eerste keer dat je Net TV gebruikt, moet je een aantal instellingen ingeven om verbinding te maken met het internet. Bij televisies met Wi-Fi moet je allereerst aangeven of je bedraad of draadloos verbinding wilt maken. Wanneer de televisie geen Wi-Fi heeft, moet je een netwerkkabel op de Ethernet-aansluiting van de televisie aansluiten. Als je netwerk beveiligd is, moet je vervolgens ook de netwerksleutel ingeven. De televisie onthoudt deze netwerksleutel. De volgende keer dat je Net TV oproept, kom je meteen op de startpagina met een overzicht van de "aanbevolen" en favoriete diensten.

Vrij surfen

Het is ook mogelijk om vrij op het internet te surfen door middel van een geïnstalleerde internetbrowser. De weergave en inhoud van de websites is dan hetzelfde als op de computer. De functionaliteit van de browser is echter beperkt, zo wordt Flash niet ondersteund, en je krijgt dan ook een melding dat de pagina's niet werken zoals verwacht.

Wil je een pagina bekijken, dan kun je met de afstandsbediening via een toetsenbord op het scherm de volledige URL intikken. Dit kan wel even duren, vooral bij het intikken van een lange websitenaam als www.consumentenbond.nl. De interface heeft wel een aantal "short keys" als www, .org, .net en .nl toegevoegd, waarmee het invoeren van een URL iets sneller gaat. De televisie onthoudt de acht meest recent ingevoerde URL's.

Conclusie review Philips Net TV

Met Net TV kun je internetcontent op je televisie bekijken, zonder dat je een computer hoeft te gebruiken. De interface hiervoor is speciaal voor televisie ontwikkeld en kan volledig worden bediend met de afstandsbediening. De beschikbare content zal in de toekomst worden uitgebreid.

De navigatie door het menu gaat redelijk vlot, maar wel langzamer dan we gewend zijn van de navigatie met de muis. Ook duurt het laden van de startpagina wat lang.

Internetcontent bekijken kan veel gemakkelijker op een laptop of pc dan via Net TV. Toch kunnen een aantal aangeboden diensten zeker bruikbaar zijn in bepaalde situaties. Een YouTube filmpje of de foto's van je vakantie die je zeker met je vrienden wilt delen, kun je nu op je televisie laten zien in de woonkamer, in plaats van dat je met je vrienden achter een laptopscherm moet gaan staan. En wanneer je net de computer hebt uitgezet, kun je via NS Actuele vertrektijden toch nog snel kijken of je trein vertraging heeft en via Buienradar of je een paraplu moet meenemen op de fiets naar het station.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de Philips televisies met Net TV nog steeds televisies zijn, en geen computers. Net TV lijkt misschien nog wel meer op een uitgebreidere en interactieve versie van teletekst, dan op het internet dat we gewend zijn op onze computer.