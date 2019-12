Nieuwe, kleinere variant van Samsung The Frame op IFA beurs

Nieuws|Vind je het zwarte scherm van je tv in standby maar lelijk? Dan is de nieuwste vinding van Samsung misschien iets voor jou. Een televisie die in een schilderij transformeert. Eerder verschenen er al modellen van 55 en 65 inch op de markt, nu komt Samsung ook met een kleinere 43 inch versie.

Op de IFA beurs in Berlijn heeft Samsung een nieuwe versie van 'The Frame' geïntroduceerd. Deze kleinere versie heeft een beeldmaat van 43 inch (110 cm). Dit model is daarom ook geschikt voor kleinere kamers, omdat de bestaande 55 en 65 inch modellen daar wat te groot voor zijn.

Wat is The Frame?

'The Frame' van Samsung is een led-tv die vergelijkbaar is met de topmodellen van Samsung. Het idee is dat je niet alleen een tv in huis haalt, maar ook een kunstwerk. De tv kan een schilderij of een foto laten zien op het moment dat je geen televisie aan het kijken bent. De rand van de tv is afgewerkt met een lijst, zodat hij ook lijkt op een schilderij of foto.

Met behulp van een bewegingsdetector ziet de tv of er iemand in de ruimte is. Als je thuis bent laat de tv het gekozen schilderij zien. Ben je er niet, dan gaat het beeld op zwart.

Art store

Standaard krijg je toegang tot 100 kunstwerken waaruit je kunt kiezen. Daarnaast is het ook mogelijk om digitale schilderijen aan te schaffen. Dat gaat waarschijnlijk rond de €20 per kunstwerk kosten. Het is ook mogelijk om een abonnement af te nemen voor €5 per maand, waardoor je toegang krijgt tot alle werken die Samsung aanbiedt.

Flinke prijs

Deze tv heeft wel een flinke prijs. Het 43 inch model kost iets minder dan €2000. Daarnaast kan je energieverbruik ook omhoog gaan. Samsung geeft aan dat het energieverbruik niet veel hoger is dan in de standy-modus, maar hij zal wel meer verbruiken dan een gewone tv.

