Philips 55OLED854

Conclusie: prima oled-tv

Met de 55OLED854 heeft Philips wederom een prima oled-tv in huis. De beeldkwaliteit kan zich meten met de top van de concurrentie. De geluidskwaliteit is wel net een tandje minder, waardoor de 854 over het algemeen ietsje lager uitkomt. Uniek aan Philips is natuurlijk de Ambilight functie, waarbij deze ook met Philips Hue lampen te combineren is.

De 55OLED854 kost op dit moment zo’n €2000. Er is ook een 65 inch-versie voor ongeveer €3000. Daarnaast is er ook een 804-versie te vinden: de 55OLED804. Het verschil zit ‘m eigenlijk in het design, waarbij de 854 een andere voet heeft dan 804.

Ambilight en Hue

De 55OLED854 is een van de nieuwe oled-tv’s die Philips rond de IFA elektronicabeurs in september 2019 heeft gelanceerd. En net als veel andere oled-tv’s is de 55OLD854 zeer slank. Op het dunste punt is het scherm minder dan 5 millimeter dik. En bij het deel waar de elektronica en aansluitingen in zit, is dat ongeveer 5 centimeter wat nog steeds behoorlijk dun is.

Verder beschikt de 854 over driezijdig Ambilight. Dit is een kenmerkende techniek van Philips waarbij er in de zijkanten van de tv kleine led-lampjes zitten. Deze geven licht en kleuren mee met de beelden op de tv, wat je dan op de wand achter de tv terugziet.

Heb je daarnaast ook smartlampen van Philips, de zogenaamde Philips Hue lampen, in huis? Dan kun je deze koppelen aan de Ambilight van de 854, om het effect verder te versterken.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit was altijd het sterke punt van de oled-tv’s van Philips en dat geldt inderdaad ook voor de 854. De tv tovert mooie natuurlijke kleuren, soms iets te kleurrijk, met een goed gebalanceerd contrast op het scherm. Dat wil zeggen dat er genoeg detail tegelijkertijd te zien is in zowel de lichte als de donkere delen van het beeld.

De 854 doet daarmee weinig onder voor directe concurrenten zoals de LG OLED55C9, de Sony 55AG9 en de Samsung QE55Q80R. Vooral de kijkhoek is uitmuntend te noemen. Zelfs als je meer van de zijkant naar het scherm kijkt is de beeldkwaliteit prima.

Minpuntje is wel dat dat HDR-functie, wat staat voor High Dynamic Range, weinig lijkt toe te voegen. De beeldkwaliteit met 4K-HDR-beeldmateriaal onderscheidt zich niet echt van die met gewoon 4K-beeldmateriaal. Daar laat de 854 wat liggen ten opzichte van de concurrentie.

Standaard beeldinstellingen

Het is aan te bevelen om de standaard ‘uit-de-doos’-beeldinstellingen wat aan te passen. Dat komt de beeldkwaliteit van de 854 ten goede. Bekijk welke instellingen we gebruikt hebben voor de 55OLED854. Scroll daarvoor binnen 'Alle specificaties' door naar 'Optimale beeldinstellingen' bij deze tv.

Overigens werken we in onze test altijd met de standaard beeldinstellingen van de tv. Veel andere tests schakelen van 'standaard' vaak over naar ‘film’ of 'cinema’ voor de test. Wij kiezen juist voor de standaardinstellingen omdat de fabrikant het als standaard gebruikt. Daarnaast passen veel mensen het beeld zelden of nooit aan na installatie. Lees meer over hoe wij tv's testen.

Geluidskwaliteit

De 854 heeft aan de achterzijde een subwoofer voor betere lage tonen. En dat werkt: het geluid is rijk, helder en gebalanceerd. Dat wil zeggen dat de hoge, midden en lage tonen goed in balans zijn en er niets iets overheerst. Daar staat tegenover dat we in de achtergrond soms ook wat gesis en een gonzend geluid hoorden. Maar dan luisteren we natuurlijk wel met expert-oren.

Verder ligt de maximale geluidssterkte iets lager, doordat er wat eerder vervormingen in het geluid te horen zijn. Maar zo vaak zul je de speakers waarschijnlijk niet voluit gooien. Mocht je dat wel willen en wil je meer een bioscoopgeluid uit je tv halen, dan kun je beter een soundbar aansluiten. De 854 ondersteunt daarbij ook Dolby Atmos voor een echte bioscoopbeleving.

Android TV

Philips maakt net als Sony gebruik van Android TV voor haar top smart-tv’s. We zijn inmiddels al bij versie 9 ervan en dat systeem werkt prima. Android TV bevat vrijwel alle belangrijke video-apps zoals Netflix, Youtube, Videoland en NPO Start. En doordat de tv ook Google Cast ondersteunt kun je apps makkelijk vanaf je smartphone starten en deze vervolgens op de tv bekijken.

Ook ondersteunt de tv Google Assistant. Daarmee kun je via spraak zoekopdrachten geven aan de tv. Daarvoor zit een microfoon in de afstandsbediening en met een druk op de knop activeer je deze microfoon. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op titels van films, namen van acteurs of diverse steekwoorden. Google Assistant zoekt dan bijpassende content in de verschillende apps, zoals in Netflix en YouTube.

Handig is dat de afstandsbediening een toetsenbordje heeft aan de achterzijde. Dat is handig bij het invoeren van bijvoorbeeld het wifi-wachtwoord en de accountgegevens voort Netflix. Of om een zoekopdracht in YouTube in te typen.

Lees meer: