Philips smart-tv’s gaan videoreclames tonen

Nieuws|Gebruikers van Philips smart-tv’s krijgen binnenkort reclames in het menu, bijvoorbeeld wanneer je een app start. Mogelijk worden deze advertenties in de toekomst gepersonaliseerd op basis van je kijkgedrag.

Meer reclames

Smart-tv’s van Philips worden via internet bijgewerkt zodat ze geschikt zijn om reclame te tonen. Het idee is dat reclames in het menu getoond worden voordat je een app start, zo meldt de NOS. Televisies die in 2013 zijn uitgebracht hebben de update al ontvangen. Later zullen ook nieuwere televisies volgen.

Slechts het begin…

De fabrikant heeft daarnaast plannen om de reclames in de toekomst te personaliseren. Op basis van het kijkgedrag en het gebruik van de smart-tv wordt een profiel van de gebruiker gemaakt, zodat de adverteerder gericht kan bepalen welke reclame wordt getoond.

Ongewenst

Wij denken dat consumenten niet zitten te wachten op deze ‘functionaliteit’ voor een smart-tv van €500 tot soms wel €1000. Dit is geen voordeel voor consumenten. Wij vinden dat Phillips zijn tijd en geld beter in updates en korte en duidelijke privacyvoorwaarden kan steken.

In mei 2016 meldde de Consumentenbond al dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor apps die ze op hun smart-tv's installeren. Daarnaast bleek onlangs dat de privacyvoorwaarden van smart tv's vaak ondoorgrondelijk zijn.

