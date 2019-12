Philips Smart TV keyboard-pointer remote

Pointer functie review

Bij de 8000- en 9000-serie is de afstandsbediening ook een soort computermuis. Door er mee te bewegen, stuur je een cirkeltje over het scherm waarbij deze cursor je bewegingen volgt. Voor de gebruikers van een Wii-spelcomputer erg herkenbaar. En zo’n zelfde aanwijsfunctie zit ook in de Magic Motion Remote van LG. Er zit wel een 'maar' aan vast: het werkt niet goed.

Lastig mikken

Zo staat de cursor niet altijd daar waar je de afstandsbediening op richt, zoals je ook in de video kunt zien. Het systeem reageert namelijk op beweging, niet op waar je nu precies op mikt. Beweeg je de afstandsbediening ver naar rechts, dan gaat de cursor ook naar rechts tot de rand van het scherm. Maar beweeg je nu naar links, dan gaat de cursor ook meteen naar links ook al wijst de afstandsbediening zelf nog naast de tv. Hierdoor ben je vaak krampachtig bezig om de cursor weer ‘in het midden’ van de afstandsbediening te krijgen, anders mikt het toch wel lastig. Ook haperde het nog al eens, waarbij de cursor weigerde van z’n plek te komen ondanks heftig gebaren met de afstandsbediening.

Ook is het lastig om op iets ‘kleins’ op het scherm te mikken, zoals een linkje of een klein plaatje op een website. Dan moet je je arm behoorlijk controleren en hele kleine bewegingen maken, wat al snel wat krampachtig aanvoelt.

Kortom, de pointer of aanwijzer zoals Philips het noemt, werkt niet prettig, is onnauwkeurig en ook niet snel. Het was handiger geweest als ze er een touchpad op hadden gezet om de cursor te besturen. De lege ruimte in het midden van het toetsenbordje op de afstandsbediening had daar mooi voor kunnen dienen. En werkt ongetwijfeld makkelijker dan zo’n afstandsbediening-om-mee-te-zwaaien.

Aanwijzer of pijltjestoetsen

De aanwijzer staat nu standaard uit en dat is wel zo fijn. Wil je deze functie toch gebruiken, dan moet je deze eerst aanzetten. Wanneer je in het Smart TV menu bent, druk je op de ‘Options-knop’ van de afstandsbediening. Kies vervolgens in het item ‘Navigatie met de afstandsbediening’ voor de optie ‘Aanwijzer’.

Nadeel is wel dat de pijltjestoetsen op de bovenkant van de AB nu niet meer te gebruiken zijn. Het is of-of en niet en-en… Ook dat is een gemiste kans, zeker omdat de aanwijzer-functie matig werkt. Vreemd genoeg werken de pijltjestoetsen op het toetsenbord weer wel!

Niet voor alle apps

Verder zijn niet alle apps in de Smart TV omgeving van Philips te bedienen met de aanwijzer. Zo werkt het niet in de Youtube app en moet je toch echt de pijltjestoetsen gebruiken. Wel die op het toetsenbordje natuurlijk, de gewone pijltjestoetsen aan de bovenkant werken niet.

Pluspunt

je kunt de Smart TV cursor besturen net als met een computermuis.

Minpunten

aanwijzer functie werkt matig;

aanwijzer werkt (nog) niet in alle apps;

cursorbesturing via òf toetsen òf de aanwijzer, beide opties samen kan niet.

Lees ook onze review over het toetsenbordje op deze afstandsbediening.

Keyboard functie review

We hebben al heel wat oplossingen gezien van televisiefabrikanten om tekst in te voeren in Smart TV applicaties zoals YouTube of de ingebouwde internetbrowser. Een veelgebruikte manier is een toetsenbordje op het scherm, waarbij je dan met de pijltjestoetsen van de afstandsbediening de letters één-voor-één moet aanwijzen om je zoekwoord te vormen. Erg tijdrovend en vervelend…

Er is niets handiger dan een echt toetsenbord om tekst in te typen. Dat dacht Philips ook en daarom heeft ze de afstandsbediening van de 7000-, 8000- en 9000-series voorzien van een toetsenbordje. We hebben het uitgeprobeerd op een Philips 46PFL8007K Smart TV.

Prima

En dat pakt goed uit: het is verrassend prettig om te gebruiken. Zo zijn de toetsen voldoende groot, zit er genoeg ruimte tussen de toetsen, voelen ze stevig aan en hebben ze een prettige ‘klik’, zodat je goed weet of je een toets hebt ingedrukt of niet.

Ook de indeling van het toetsenbord is handig; met de helft van de toetsen links, de andere helft rechts en in het midden een lege ruimte. Hierdoor kun je vrij makkelijk met je beide duimen bij alle toetsen en hoef je de afstandsbediening niet steeds ‘over te pakken’. En wanneer je de gewone kant boven hebt om ‘m als gewone afstandsbediening te gebruiken, schakelt het toetsenbordje zich automatisch uit. Als je dan per ongeluk een toets indrukt, of de afstandsbediening wat hard op de tafel legt, gebeurt er niets.

Kortom: prima idee en ook een prima uitvoering. We missen hooguit een paar extra knoppen. Bijvoorbeeld “page up” en “page down” toetsen zodat je makkelijker door een webpagina kunt scrollen. En daarnaast nog een “back” of “escape” knop, zodat je makkelijk terug kunt bladeren in de webbrowser.

Alternatief

De meeste tv-fabrikanten hebben ook een app voor op je smartphone, waarmee je de tv kunt bedienen én tekst kunt intypen. Ook alles-in-één dus! Al typt een smartphone wel minder fijn dan zo’n echt toetsenbordje.

Pluspunten

toetsenbord is aanwinst en werkt fijn;

alles-in-1 afstandsbediening.

Minpunt

paar ontbrekende toetsen: ‘escape’ en ‘page up/down’.

Lees ook onze review over de pointer-functie op deze afstandsbediening.