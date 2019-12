Update oktober 2018: De Stas SmartTVAppStick is niet meer verkrijgbaar. Voor alles over het streamen van video naar je televisie bezoek je het dossier online tv kijken. Ben je toch benieuwd naar de Pluggy, lees dan verder.

Pluggy Internet on Television: review

Smart-tv

Met de CYMTV Pluggy is het mogelijk om een smart-tv te maken van elke televisie met een beschikbare hdmi-ingang.

De Consumentenbond heeft eerder aandacht geschonken aan soortgelijke product: de SmartTVAppStick. Ook de Apple TV is besproken, maar deze biedt beperkte smart-tv-opties en is vooral bedoeld voor het afspelen van muziek en video's of het bekijken van foto's.

De CYMTV Pluggy lijkt dus het meeste op de eerder besproken SmartTVAppStick. Hoewel de twee hdmi-sticks veel op elkaar lijken zijn er ook verschillen die in deze eerste indruk aan bod komen.

Pluggy aansluiten en installeren

Het is erg eenvoudig om de Pluggy aan te sluiten. Je plaatst hem in een vrije hdmi-ingang en daarna sluit je de meegeleverde usb-kabel aan op een vrije usb-poort. Mocht je geen vrije usb-poort op je televisie hebben dan maak je gebruik van de meegeleverde voeding. Zodra de Pluggy stroom ontvangt zal hij opstarten.

De Pluggy is een paar millimeter minder breed dan de SmartTVAppStick waardoor hij op bijna elke hdmi-ingang past. Maar bij ruimtegebrek kun je de Pluggy ook via de meegeleverde hdmi-kabel aansluiten.

De meegeleverde afstandsbediening

De afstandsbediening die standaard wordt meegeleverd is behoorlijk klein en de toetsen voelen zompig aan. De ontvangst werkt via infrarood waardoor het nodig is om de afstandsbediening te richten op de meegeleverde infrarood-ontvanger. Jammer dat er niet voor is gekozen een afstandsbediening te leveren die werkt met behulp van radiogolven of bluetooth zodat je hem niet per sé op een ontvanger hoeft te richten. Vooral wanneer je de cursor (muispijl) bestuurt is het onhandig om de hele tijd op de ontvanger te richten.

Verder ontbreekt er een fysiek qwerty-toetsenbord en dat is echt een gemis. Zelfs bij het typen van korte woorden mis je een toetsenbord. In de Pluggy-webshop zijn er alternatieven voor de meegeleverde afstandsbediening te koop die wel een volledig toetsenbord bieden. Zo'n oplossing kost minimaal €30 extra.

Standaard 2.0 usb-poort

Via een usb-hub sluit je eenvoudig meerdere apparaten aan op je Pluggy. Denk aan een toetsenbord en een muis. Navigeren en typen gaat met een muis en toetsenbord een stuk makkelijker.

De usb-poort heeft ook ondersteuning voor een externe harde schijf, usb-stick en andere apparaten met een usb-stekker. Handig, want je hebt hierdoor snel toegang tot je eigen bestanden zoals films, foto's of je muziekcollectie.

Smart-tv

Net als met de SmartTVAppStick moet je enigszins geduld hebben, want opstarten duurt ongeveer een minuut. Als je dit niet handig vindt, laat je de Pluggy aan staan na gebruik. Maak dan wel gebruik van de meegeleverde voeding, want als je de stick van stroom voorziet via de televisie bestaat de kans dat deze uitschakelt wanneer je de televisie uit zet.

Na het opstarten zie je niet het bekende Android-startscherm op je tv-scherm. In plaats daarvan heeft de fabrikant van Pluggy ervoor gekozen om een 'schil' over Android heen te zetten. Die schil bestaat uit 3 zwarte vlakken:

My Channels

Hierin kun je tv-kanalen installeren die je binnenhaalt via de Channel Store.

Premium Apps

Door de fabrikant geselecteerde apps die standaard beschikbaar zijn voor de gebruiker. Het zijn er 6 die de meeste mensen inderdaad vaak gebruiken: Facebook; Gemist; RTL XL; TV App HD; WatzOnTV; YouTube.

My Apps

Dit is een ruimte waar plek is voor je favoriete apps.

De Pluggy-schil toont verder 3 winkels:

de App Store;

de Channel Store;

de Video Store.

De App Store verwijst naar de vertrouwde Google Play Store. De Channel Store is niet meer dan een website van de fabrikant. Op de website moet je je registeren voordat je tv-kanalen kunt installeren. De tv-kanalen komen vervolgens als icoontje beschikbaar in My Channels. De Video Store is niets meer dan een verwijzing naar filmpakken.nl waar je video's kunt huren tegen betaling.

Reclame?

Gek genoeg wordt je direct na het starten van Pluggy verwelkomd met een grote reclame-banner die je niet kunt wegklikken. Hij is niet te missen want hij neemt bijna de gehele breedte van je televisiescherm in beslag. De eerder besproken SmartTVAppStick heeft geen eigen schil en toont dan ook geen reclame.

Jouw ervaring

Het is erg leuk dat de Pluggy naar je eigen wensen kan worden ingesteld. Toch is de ruimte hiervoor wat kleiner vergeleken met de SmartTVAppStick. Door de eigen schil is het onmogelijk om gebruik te maken van een zelfgekozen achtergrond of gebruik te maken van widgets (widgets zijn een soort applicaties die direct via het startscherm zijn te bedienen). Wel kun je je favoriete apps kwijt onder het kopje My Apps.

Werking apps

Er zijn behoorlijk wat apps die eigenlijk alleen voor smartphones zijn gemaakt. Hierdoor maken ze (via de Pluggy) niet optimaal gebruik van het televisiescherm. Daardoor wordt maar een klein gedeelte van het tv-scherm gevuld met de app.

We hebben verschillende apps getest. De meeste apps starten langzaam op en ook na het opstarten was er zo nu en dan te zien dat de Pluggy zijn best moet doen.

Browsers

De standaard internetbrowser werkt goed en het fijne is dat deze ook toont als er nog gedeeltes van de site moeten worden ingeladen. Met Googles Chrome heeft de Pluggy moeite. Het start trager op en websites inladen gaat ook traag.

Youtube

YouTube opstarten gaat traag en navigeren in de app gaat schokkerig. Als een video eenmaal is gestart, wordt deze netjes getoond zonder haperingen. Dit gaat goed tot en met video's van hoge kwaliteit (720p).

Video's van een nog hogere kwaliteit tonen zo nu en dan een hapering.

TV-terugkijken

Zowel RTL XL als NPO Gemist werken goed als je eenmaal een programma hebt gekozen. Met de Pluggy kijk je dus eenvoudig je favoriete programma's terug.

Het is wel jammer dat het opstarten van de app relatief lang duurt.

Games

Het spelen van games is niet te doen. Niet alleen is de Pluggy traag waardoor het geluid en het beeld vaak schokken. Het ergste is de meegeleverde afstandsbediening. Het is bijna onmogelijk om spellen die gemaakt zijn voor aanraakschermen te besturen. De uitzonderingen die redelijk werken met de afstandsbediening zijn enkele woord- of kaartspellen.

Social media

Facebook, Twitter en soortgelijke apps geven een leuke ervaring op het grote televisiescherm. Het geeft echt een meerwaarde om foto's en video's van vrienden samen te bekijken in je huiskamer.

Nieuws

Nieuwsapps zoals Nu.nl en NOS Teletekst werken goed en laden ook lekker vlot.

Conclusie

Met de Pluggy maak je eenvoudig van elke televisie een smart-tv, mits deze een vrije hdmi-ingang heeft. Maar de smart-tv-ervaring voelt vanwege zijn schokkerige werking gedateerd aan. De Pluggy-schil werkt slechter dan standaard Android en op het startscherm wordt een grote reclame-banner getoond die je niet kunt wegklikken. Ook werkt de meegeleverde afstandsbediening niet prettig.

Door al deze gebreken is de Pluggy een afrader. Andere smart-tv oplossingen zoals de SmartTVAppStick geven een betere smart-tv-ervaring.

Lees ook:

Wat is een Pluggy?

Sinds halverwege 2012 komen er steeds meer 'Android (smart-tv) hdmi-sticks' op de markt. Op deze sticks draait het besturingssysteem Android dat veel mensen al kennen van hun tablet of smartphone. Door zo'n stick aan te sluiten op de hdmi-ingang van je televisie heb je toegang tot alle apps van de Google Play Store. In feite verander je hiermee elke willekeurige televisie in een smart-tv.

Wij hebben de Pluggy van CYMTV geprobeerd, maar een soortgelijke producten worden ook aangeboden door andere merken.

Inhoud van het doosje:

de Pluggy-stick;

usb -kabel;

-kabel; hdmi -kabel;

-kabel; voeding;

handleiding.

Minimale benodigdheden:

Televisie met een (vrije) hdmi -ingang;

-ingang; (Draadloos) thuisnetwerk met internet.

Enkele specificaties