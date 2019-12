Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG 32LM630BPLA uit 2019 is een HD-ready lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 81 cm (32 inch). Het is een Smart TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wi-fi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne (alleen NPO1, 2, 3 en een regionale zender), kabel-tv providers en satelliet-tv. Bij kabel en satelliet heb je wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken (vaak hd-zenders en zenders uit extra pakketten). Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 3 HDMI-aansluitingen en 2 USB-poorten op.