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SamsungQE75Q80A

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  • Beelddiagonaal (inch):  75 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Introductiejaar:  -

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