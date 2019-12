Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung UE40K5100 is een Full HD lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 102 cm (40 inch). Het is geen Smart TV en er zitten dus geen apps voor b.v. Netflix op . Met deze tv kun je ook zonder losse decoder televisie kijken bij Digitenne en kabel-tv providers. Je hebt dan nog wel een CI+ module voor in de tv nodig. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 1 usb-poort op. Het is niet mogelijk om apparatuur rechtstreeks via SCART aan te sluiten.