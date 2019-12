Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung UE49NU7100 uit 2018 is een Ultra HD/4K lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 124 cm (49 inch). Het is een Smart TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wi-fi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne (alleen NPO1, 2, 3 en een regionale zender) en kabel-tv providers. Bij deze laatste heb je wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken (vaak hd-zenders en zenders uit extra pakketten). Er zitten 3 HDMI-aansluitingen en 2 USB-poorten op.