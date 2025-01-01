Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony K-50XR79M2 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 127 cm (50 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met Google TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 40 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. Er worden 2 verschillende afstandsbedieningen meegeleverd. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 72 cm en een breedte van 112 cm. Het totale gewicht van de tv is 18,7 kg.