Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TCL 43A400 Pro is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met Google TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 60 cm en een breedte van 97 cm. Het totale gewicht van de tv is 7,7 kg.