Samsung QE65Q80R

Conclusie: goed gebalanceerde kleuren en helder geluid

De QE65Q80R overtuigt met een prima beeld- en geluidskwaliteit. Zo laat het 65 inch-scherm een scherp beeld en goed gebalanceerde kleuren zien en klinkt het geluid rijk en helder. En met de toevoeging van onder meer Apple Airplay 2 en Apple TV is de smart-tv functionaliteit verder uitgebreid.

Op dit moment kost de tv zo’n €2700 in de winkel, maar we verwachten dat dit in de loop van het jaar wel zal zakken. De QE55Q80R is de 55 inch-versie en kost zo’n €2000.

Beeldkwaliteit

De QE65Q80R is een ultra-hd/4K lcd-televisie met een schermdiagonaal van 65 inch (165 cm). Als we de Q80 afzetten tegen de Beste uit de Test op moment van schrijven, de LG OLED65C8 uit 2018, dan laat deze een vergelijkbare beeldkwaliteit zien. Het beeld is scherp en zeer helder met behoorlijk natuurlijke kleuren.

Het zwart is misschien niet zo zwart als bij oled, maar het scheelt niet veel. De tv maakt namelijk gebruik van ‘direct full array’. Hiermee wordt bedoeld dat de led-lampjes van de backlight direct achter het lcd-scherm zitten en niet in de randen van de tv. Deze zijn ook in meerdere zones verdeeld.

Daarbij kan de lichtintensiteit van de leds variëren tussen de verschillende zones, afhankelijk van de inhoud van het beeld dat getoond moet worden. Zo brandt de backlight minder fel achter de donkere delen van het beeld en juister wat feller in de lichtere delen. Dit wordt ook wel ‘local dimming’ genoemd. Hieronder zie je een voorbeeld met links het tv-beeld en rechts een foto van wat de backlight dan doet.

Daarnaast kunnen de leds, waar nodig in het beeld, ook behoorlijk veel licht produceren. Hiermee krijg je een hogere helderheid, wat weer bijdraagt aan een hoog contrast. Zeker bij films met HDR doet de Q80 het prima en zijn zowel zeer heldere als donkere onderwerpen goed in detail te zien in 1 beeld.

Kijkhoek

Samsung claimt met Ultra Viewing Angle een brede kijkhoek bij deze tv. Alleen zagen we dat niet helemaal terug in onze meting van de kijkhoek. Bij een hoek van 30° zakte het contrast al behoorlijk in, zeker in vergelijking met de oled-tv’s, al bleven de kleuren wel meer overeind.

Nu is een kijkhoek van 30° al best behoorlijk en zolang je redelijk recht voor de tv zit, laat de Q80 gewoon een fraai plaatje zien.

Beeldinstellingen

In onze test werken we altijd met de fabrieksbeeldinstellingen van de tv. Veel andere tests schakelen van 'standaard' vaak over naar ‘film’ of ‘cinema’ of vergelijkbare settings tijdens de test, omdat deze beeldsettings vaak beter aansluiten bij de kleurvoering van bioscoopfilms.

Wij kiezen juist voor de standaardinstellingen omdat de fabrikant daarmee aangeeft dat deze instellingen in het algemeen het beste zijn voor het beeld. Daarnaast passen veel mensen het beeld zelden of nooit aan na installatie.

Ook worden er veel verschillende soorten beeld op de tv gekeken, zoals het journaal of live sportprogramma’s. De standaardinstelling kan ook beter werken in situaties wanneer er veel omgevingslicht is, zoals bij tv kijken overdag.

We passen het beeld nog wel altijd wat aan om een zo goed mogelijk plaatje te krijgen binnen de standaard beeldsetting. Bekijk onze beeldinstellingen voor de QE65Q80R onder het kopje ‘Optimale beeldinstellingen’ bij de specificiaties in onze tv-vergelijker. Je kunt deze overnemen of als startpunt gebruiken om je eigen beeldvoorkeur te bepalen.

Geluidkwaliteit

Ook qua geluid zit het goed met deze Samsung. De tv laat een rijk, helder en gebalanceerd geluid horen, met goed klinkende hoge en lage tonen. Het is daarmee een van de betere tv’s die we gehoord hebben.

Wil je meer bioscoopervaring qua geluid of gewoon een nog beter geluid? Dan is een soundbar een uitkomst.

Smart-tv

De Q80 is natuurlijk ook een smart-tv en het Tizen smart-tv systeem van Samsung werkt soepel en vlot. Het reageert meteen op al je commando’s via de eenvoudig vormgegeven afstandsbediening.

Verder zit het smart-tv menu, of Smart Hub zoals Samsung het noemt, simpel en overzichtelijk in elkaar en is het makkelijk te gebruiken.

Apple TV

Natuurlijk zijn alle belangrijke video-apps erop terug te vinden, zoals Netflix, Youtube en NPO Start. Dit jaar heeft Samsung daar ook de nieuwe Apple TV-app aan toegevoegd.

Had je eerder altijd een los Apple TV-kastje nodig om films en series uit de iTunes Store te bekijken, nu kan dat via deze app. Het enige dat je nodig hebt is een werkend Apple account. Je logt in via de app en vervolgens kun je dan gemakkelijk films en series huren en bekijken. Later in het jaar zal ook Apple TV+, de aangekondigde nieuwe streamingdienst van Apple, beschikbaar komen via de Apple TV-app.

Apple Airplay

Ook nieuw dit jaar is de ondersteuning voor Apple Airplay 2 door Samsung smart-tv's. Airplay is de ‘Google Cast’ van Apple, waarmee je makkelijk draadloos foto’s en video’s vanaf je iPhone, iPad of Mac naar de tv kunt streamen. Enige vereiste is dat je Apple apparaat in hetzelfde wifinetwerk zit als de tv.

Zo kun je YouTube op je telefoon starten en de filmpjes dan via Airplay op de tv afspelen. Daarvoor klik je op het ‘cast’ symbool bovenin Youtube en vervolgens kies je voor ‘AirPlay & Bluetooth devices’. Kies daarna uit de lijst met beschikbare Airplay-apparaten voor de ‘Samsung Q80 series’ en je bent met de tv verbonden. Ondertussen kun je de telefoon voor andere dingen gebruiken of alvast andere filmpjes in YouTube opzoeken.

Ook kun je zelfgemaakte foto’s en video’s direct op de tv tonen:

Klik op het ‘delen met’ symbool in je Foto’s (zie onder)

Kies in het volgende scherm voor Airplay

Selecteer ‘Samsung Q80 Series’ en de foto is op de tv te zien

Jammer genoeg kun je niet wisselen naar een andere toepassing op de telefoon, zonder dat de foto’s dan weer van het tv-scherm verdwijnen.

Apple TV en Airplay zijn inmiddels ook beschikbaar op Samsung smart-tv’s uit 2018 en we verwachten dat later in het jaar ook andere tv-fabrikanten ermee zullen komen.

Lees meer: