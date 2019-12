Wat is de Samsung UE46F8000?

Elk voorjaar wisselen televisiefabrikanten hun tv-aanbod. Zo ook Samsung, dat in maart zijn nieuwe televisies lanceerde. De duurste en meest uitgebreide televisies zijn te vinden in de F8000-serie. Dat is de opvolger van de populaire D8000-serie (2011) en ES8000-serie (2012).

Alle tv’s uit de F8000-serie zijn Smart TV’s met het Samsung Smart Hub menu, apps en een internetbrowser. Ze zijn geschikt om 3D te kijken met de twee meegeleverde actieve 3D-brillen. Er wordt een tweede afstandsbediening meegeleverd met een touchpad en je kunt de tv bedienen met stem- en gebarenherkenning. Ook kun je het digitale tv-signaal van de ingebouwde tuners opnemen op een externe harde schijf.

Maat en prijs

De F8000-serie wordt geleverd in verschillende beeldmaten:

40 inch (102 cm): €1700

46 inch (117 cm): €2200

55 inch (140 cm): €3000

65 inch (165 cm): €4300

75 inch (190 cm): €8000

Belangrijke specificaties

Lcd-led televisie;

Full HD;

Clear motion rate: 1000;

4 hdmi-aansluitingen;

3 usb-aansluitingen;

1 Scart-aansluiting (via losse adapter);

wi-fi;

ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

apps;

webbrowser;

ingebouwde camera;

3D (met twee actieve 3D-brillen).

Lees onze review van de 46-inch (117 cm) variant van de F8000 serie.

Review: Samsung UE46F8000

In het voorjaar zijn de nieuwste televisies op de markt gekomen. Zo ook de topmodellen van Samsung uit de F8000-serie. We bekeken de 46-inch (117 cm) uitvoering. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

Smart Hub

Het Smart Hub menu van alle Samsung Smart TV’s is flink gerestyled. Waar eerder alle mogelijkheden in één overzichtsscherm waren gepropt, zijn die nu verdeeld over 5 schermen. Dat ziet er een stuk overzichtelijker uit en de bediening gaat snel.

Nieuw zijn de aanbevelingen voor tv-programma's die Samsung geeft in het hoofdscherm van de tv. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op je kijkgedrag. Het duurt wel ongeveer 1 tot 2 maanden voordat het systeem je kijkgedrag nauwkeurig kan inschatten. Wij hebben de kwaliteit van de aanbevelingen helaas niet kunnen testen

Het hoofdscherm van Samsung Smart Hub – waarin ook het huidige tv-beeld groot wordt weergegeven – is het startscherm als je de tv aanzet. Maar dit kun je ook uitzetten, zodat je direct gewoon televisie kunt kijken. Scheelt een extra handeling.

Video-on-demand

Goed geslaagd is het nieuwe scherm met het video-on-demand aanbod. Hierin wordt een selectie van de films die je kunt huren via de apps op de tv, zoals MovieMax en Pathe Thuis, gebundeld weergegeven. Je kunt er eenvoudig doorheen bladeren en je kunt meer informatie lezen over de film en acteurs.

Ook nieuw is een scherm met video’s aanbevolen via sociale media, zoals Facebook en Twitter. Als je inlogt met je eigen account, zie je de filmpjes die je vrienden hebben gedeeld. Jammer is dat foto’s niet getoond worden.

De andere twee schermen hebben geen nieuwe functionaliteit, maar zien er wel beter uit. Alle apps, inclusief webbrowser, worden overzichtelijk weergegeven. Daarnaast is er een apart scherm met een overzicht van multimediabestanden die op het thuisnetwerk of een aangesloten usb-apparaat staan en kunnen worden afgespeeld op de tv.

Extra afstandsbediening

Net als bij eerdere topmodellen van Samsung zijn er 2 afstandsbedieningen meegeleverd. Eén standaard afstandsbediening met alle knoppen en mogelijkheden en een kleinere variant. Deze extra afstandsbediening heeft een touchpad, waarmee de bediening van de menu’s een stuk sneller en handiger gaat. Ook zitten er knoppen op om het kanaal en het volume aan te passen, maar geen cijfertoetsen om te zappen. Om dit te compenseren kun je op het touchpad een cijfer tekenen met je vingers. De tv zapt daar vervolgens naar toe. Dit werkt verrassend goed.

Stem- en gebarenbediening

Niet nieuw, maar wel verbeterd zijn de stem- en gebarenbediening. Om de stembediening te gebruiken, moet je nu eerst een knop indrukken op de afstandsbediening. In de afstandsbediening zit een microfoon. De tv begrijpt vrij goed wat je bedoelt als je op een normale toon praat, mits je wel één van de vooraf bepaalde commando’s gebruikt. Maar ja, als je toch al die afstandsbediening in je hand hebt, kun je die net zo goed gebruiken om te zappen. De stembediening is wel handig als je wilt zoeken in bijvoorbeeld de YouTube app of de webbrowser.

De camera voor de gebarenbediening zit nu weggewerkt achter de tv. Door erop te drukken, komt hij naar voren en wordt meteen de gebarenbediening geactiveerd. Je bedient de tv door je hand op te steken en vervolgens met je hand de knoppen die in beeld verschijnen te bedienen. De tv herkent dit een stuk beter dan de tv’s van vorig jaar, maar het werkt nog steeds niet prettig om een tv te bedienen met je arm in de lucht.

Beeld en geluid

De 40-, 46- en 55-inch uitvoeringen van de F8000-serie zijn getest in onze vergelijkende televisietest. Een tipje van de sluier: de beeldkwaliteit is net als bij de populaire voorgangers van deze tv prima in orde. Vooral HD-beelden zien er mooi uit, met natuurlijke kleuren, goed contrast en vloeiende bewegingen. De geluidskwaliteit is in orde, maar het geluid klinkt soms wat dun door de zwakke lage tonen.

Testresultaten

Bekijk de uitgebreide testresultaten van de Samsung UE46F8000.

Heb jij ervaring met de Samsung UE46F8000 of andere Samsung Smart TV’s? We horen graag wat je ervan vindt! Laat een bericht achter onder deze review.