Samsung 55 inch curved UHD-tv

Eerste indruk|Dit jaar zien we nog meer ultra-hd en gebogen schermen bij Samsung dan vorig jaar. Ook dit topmodel van Samsung heeft deze nieuwe technieken aan boord. Toch is hij weinig vernieuwend.

Samsung UE55JS9000: Review

Conclusie

De Samsung UE55JS9000 is een van de topmodellen van Samsung en dat zien we duidelijk terug in de prestaties: zowel het beeld als het geluid zijn prima, al is de kijkhoek wat aan de kleine kant. Daarnaast is het jammer dat er geen aparte knop voor de EPG (Elektronische Programma Gids) op de meegeleverde Smart Control zit.

Verder zien we weinig echte vernieuwingen en verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat hier meer om evolutie dan om revolutie, terwijl er toch een stevig prijskaartje aanhangt van zo’n €3500.

Curved tv

Het eerste dat opvalt aan de UE55JS9000 is natuurlijk het gebogen scherm. Fabrikanten noemen het 'curved tv' en het zou voor een betere kijkervaring zorgen. Zo stelt Samsung dat 'het scherm op precies de juiste hoek gebogen is, zodat er geen visuele vervorming optreedt'. Dat suggereert dat platte tv’s daar wel altijd onder lijden, wat het ook moge betekenen.

Onze mening is dat een gebogen scherm meer bijdraagt aan het design van de tv dan aan het daadwerkelijke kijkplezier en de beeldkwaliteit.

Verder duidt Samsung deze tv aan met S-UHD, waarbij UHD staat voor Ultra High Definition. Deze tv is dan ook geschikt om ultra hd-beeldmateriaal te tonen, zoals je tegenwoordig bijvoorbeeld via Netflix kunt krijgen. Waar de S voor staat, wordt ons niet duidelijk, het lijkt vooral met marketing te maken te hebben. Op de website noemt Samsung zaken als scherper, slimmer en stijlvol met betrekking tot S-UHD tv’s. Het is in ieder geval geen nieuw type televisie en de term hoor je alleen bij Samsung.

Prima beeldkwaliteit, mindere kijkhoek

Zoals de meeste top-tv’s van Samsung de laatste jaren, laat ook de UE55JS9000 een fraai plaatje zien. De beelden worden scherp weergegeven met natuurlijke en gebalanceerde kleuren. Al kan het soms wat ‘koud’ ogen, wat wil zeggen dat het wit een wat meer blauwige tint heeft. Ook de helderheid en het contrast zijn prima. Bewegende beelden worden mooi vloeiend weergegeven, al zagen we af en toe wel wat kleine beeldfouten, maar dat was zeker niet storend.

Jammer is wel dat de kijkhoek van deze tv aan kleine kant is. En dit lijkt ook nog eens verergerd te worden door de kromming van het scherm. Je kunt daarom maar beter niet al te schuin voor de tv gaan zitten.

Geluidskwaliteit

Ook het geluid is goed verzorgd. De tv levert een rijk en prettig geluid, dat helder en gebalanceerd klinkt. Het enige minpunt is dat de lage tonen soms wat te sterk doorklinken. Het is natuurlijk wel zo dat je nog beter geluid kunt krijgen als je een externe audio- en luidsprekerset gebruikt, maar dat geldt voor elke televisie.

Ultra hd

De UE55JS9000 is dus een ultra hd-televisie met een schermresolutie van 3840 x 2160 pixels en kan ultra hd-beeldmateriaal laten zien – vaak ook wel met 4K aangeduid. Ook gewoon full hd-beeldmateriaal - zoals van NPO1 HD en RTL 4 HD - wordt over het hele scherm getoond, waardoor het beeldsignaal ‘geupscaled’ moet worden.

Daarvoor moet de tv berekenen hoe de 1980 x 1080 beeldpunten van het full hd-signaal weer te geven met de 3840 x 2160 pixels van het scherm. En dat gaat deze Samsung goed af: het beeld oogt daarbij inderdaad scherp als het full hd-materiaal toont.

Bedenk wel dat het zeker niet hetzelfde is als origineel 4K-beeldmateriaal; de full hd-beelden veranderen dan ook niet in echte ultra hd-beelden.

Wanneer je wél origineel 4K-beeld hebt, zoals bijvoorbeeld met House of Cards of Breaking Bad van Netflix, dan toont de tv een scherp plaatje met goede kleuren en goed contrast. Het aanbod van 4K-materiaal is nog steeds schaars, al groeit het aanbod bij bijvoorbeeld Netflix en Youtube wel. Daarnaast komen er ook steeds meer smartphones en camcorders op de markt waarmee je zelf in 4K kunt filmen.

Smart-tv met Tizen OS

Voor smart-tv heeft Samsung gekozen voor het eigen platform dat ze ook gebruiken voor hun smartphones en smartwatches: Tizen OS. Het menu ziet er simpeler uit dan dat van vorig jaar; zo zijn de verschillende schermen voor apps en video-on-demand verdwenen. Alleen de rij met apps onderaan het scherm is gebleven. Daarnaast is de layout en vormgeving van deze rij apps wat opgefrist.

Standaard zijn er een paar video-apps geïnstalleerd: Netflix, Youtube en RTL XL. Andere apps kun je in Samsungs ‘appstore’ vinden, zoals NPO voor Uitzending Gemist en Videoland. Hiermee heeft Samsung een vrijwel compleet aanbod videoapps. Ook andere soorten apps vind je in de appstore, zoals bijvoorbeeld de muziek-app Deezer en verschillende games.

Verder kun je vlot door het menu navigeren: de tv reageert behoorlijk snel. Ook helpt het dat je gebruik kunt maken van de meegeleverde Smart Control: daarbij bedien je de pointer op het scherm rechtstreeks door middel van beweging, net als met een computermuis. Dit werkt prettiger dan met de pijltjestoetsen.

Het Smart-tv menu en het ‘gewone’ menu – voor o.a. de beeld- en netwerkinstellingen – zijn gescheiden. Je bereikt ze via verschillende knoppen op de afstandsbediening en ze worden ook op een ander deel van het scherm getoond: het Smart-tv menu onderaan en het gewone menu bovenaan.

Smart Control

Er worden 2 afstandsbedieningen bijgeleverd: een gewone en de Smart Control. Deze laatste bevat minder knoppen en je kunt er een pointer op het scherm mee aansturen. Om dit te doen, moet je je duim op een bepaalde knop houden. Minpunt is dat je deze knop makkelijk met een andere knop kunt verwarren, zodat de tv niet reageert op je bewegingen. De vorige versie van Smart Control werkte wat dat betreft prettiger.

Daarnaast is het jammer dat er geen speciale knop op de Smart Control zit om de TV-gids – ook wel Elektronische Programma Gids (EPG) genoemd - mee op te roepen. Nu moet je steeds via het gewone menu naar de EPG. Zeker als je de EPG vaak gebruikt is dat omslachtig.

EPG en opnemen

Gelukkig is de EPG zelf simpel en overzichtelijk en werkt het na de eerste keer inladen behoorlijk vlot. Daarbij zie je in een klein schermpje ook altijd nog het programma dat je aan het bekijken was, zodat je niets hoeft te missen als je even door de TV-gids wilt bladeren.

De aansluitingen van de UE55JS9000 zitten niet op de tv zelf, maar op een klein los kastje: de One Connect Box. Wanneer je een externe harde schijf of usb-stick op een usb-poort van deze Box aansluit, kun je ook beschikken over 'timeshift'-functies: het live tv-beeld pauzeren en eventueel ook terugspoelen.

Prettig is dat je nu eenmalig kunt instellen dat je de timeshift-functies altijd actief wilt hebben. De tv zal dan voortaan meteen pauzeren zodra je op die knop drukt, waar dat vroeger in 2 stappen ging. Daarnaast kun je nu ook tv-programma’s opnemen of een opname plannen. Dat kan makkelijk via de EPG of rechtstreeks via de opname-knop op de afstandsbediening. Bedenk wel dat je altijd maar één zender tegelijk kunt opnemen en dat je alleen die zender kunt opnemen waar je op dat moment naar kijkt.

Testresultaten

We hebben de tv inmiddels ook meer uitvoerig getest, bekijk de testresultaten van deze televisie, of vergelijk alle geteste televisies.

Wat is de Samsung UE55JS9000?

De Samsung UE55JS9000 (meer over tv-typenummers) is een lcd-led tv met een gebogen ultra-hd scherm: een zogenaamde 'curved tv'. Met ultra-hd kun je films bekijken met een 4 keer hogere resolutie dan full-hd, wat een scherper en gedetailleerder plaatje oplevert.

De JS9000 serie is er in 3 beeldmaten:

48 inch (122 cm) met een prijs rond de €2800;

55 inch (140 cm) met een prijs rond de €3500;

65 inch (165 cm) met een prijs rond de €5500.

Belangrijkste specificaties van de Samsung UE55JS9000

Lcd-led televisie;

55 inch (140 cm);

Ultra-hd (3840 x 2160 pixels);

Gebogen scherm (curved tv);

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne (DVB-T), kabeltelevisie (DVB-C) en satelliet (DVB-S2);

4 HDMI-aansluitingen (1x MHL, 1x ARC);

HDMI 2.0 compatibel;

3 usb-aansluitingen;

1 digitale optische audio-uitgang;

Smart TV;

Wifi ingebouwd;

One Connect Box (losse box met alle aansluitingen voor de tv);

Actief 3D-systeem;

Smart Control afstandsbediening met bewegingsbediening meegeleverd.

