Conclusie

Met de UE55KS8000 is het Samsung gelukt een topmodel op de markt te brengen die op alle fronten goed presteert. Beeld en geluid zijn erg goed, de televisie werkt snel en is makkelijk in het gebruik.

Beeld

Het beeld van deze Samsung-tv ziet er zeer goed uit. Het beeld is scherp, mooi helder en de kleuren ogen natuurlijk en gebalanceerd. Wel zagen wij soms wat kleine beeldfouten en lichte trillingen. Ook had het beeld een lichtrode kleurzweem. Al met al zijn wij zeer positief over de beeldkwaliteit.

De beeldkwaliteit kan nog iets verbeterd worden door de beeldinstellingen aan te passen. Onderaan deze pagina vind je de aangepaste beeldinstellingen (voor de hdmi-ingang) die in onze test de beste waardering gaf.

Geluid

Ook als het aankomt op geluid scoort de UE55KS8000 zeer goed. Het is gebalanceerd, klinkt helder, prettig en rijk. En zowel de hoge als de lage tonen komen goed uit de speakers, dat horen we lang niet altijd. De maximale geluidssterkte zonder vervorming is in orde, maar kan wel beter.

HDR 1000

De Samsung UE55KS8000 biedt ondersteuning voor HDR-beeldmateriaal. HDR staat voor High Dynamic Range. Dit zijn films of series die extra informatie bevatten over het contrast en de helderheid in de verschillende delen van het beeld. Zo kan de tv ervoor zorgen dat de donkere tinten nog donkerder worden en de lichte delen nog lichter ogen. Samsung noemt deze mogelijkheid: HDR 1000. Vooralsnog is dit voor Samsung-tv's de hoogst mogelijk kwalificatie voor HDR. De UE55KS8000 straalt veel licht uit op delen waar het nodig is, zodat er een sterk contrast ontstaat.

Helaas zagen wij wel wat problemen bij het afspelen van HDR-beeldmateriaal via Netflix. Zo worden de donkere delen soms iets te donker weergegeven als gevolg van de HDR-functie. Daardoor gaan juist wat details in dat deel van het beeld verloren.

Daarnaast maakt de tv geen onderscheid tussen de ondertiteling en het beeld waar de ondertiteling 'overheen' ligt. De tv probeert de witte ondertiteling namelijk nog helderder te tonen. Daardoor krijgt het hele beeld aan de onderkant van het scherm onbedoeld een lichtere tint wanneer er ondertiteling in beeld komt, die weer verdwijnt zodra de ondertiteling wegvalt. Alleen door de ondertiteling uit te zetten kun je dit voorkomen. De HDR-functie zelf is niet uit te schakelen op de tv. Dit probleem zagen we eerder ook al bij de KD-55XD9305, een HDR-televisie van Sony.

De beeldkwaliteit met HDR-materiaal is dan ook ietsje minder dan de ultra-HD-beeldkwaliteit zonder HDR in onze ogen. Al ziet het HDR-materiaal er goed uit.

Er is op dit moment nog weinig beeldmateriaal met HDR beschikbaar. Netflix biedt een paar series aan met HDR. Daarnaast zijn er 4K blu-ray-schijfjes met HDR, al heb je daar wel een 4K blu-rayspeler voor nodig. We verwachten wel dat het aanbod zal groeien in de toekomst.

Reflecties in het beeld

De UE55KS8000 is uitgerust met 'moth eye structures' zoals Samsung meldt op haar website. Dit is een filter over het beeldscherm dat lichtweerkaatsing moet tegengaan, zonder daarbij veel in te leveren op de helderheid en het contrast. En dat is gelukt! De tv heeft weinig last van reflecties in het beeld door invallend licht. Prettig wanneer je regelmatig tv kijkt in een lichte omgeving.

Samsung Smart Hub

Deze tv is uitgerust met Samsung Smart Hub. Wanneer je op de home-knop op de afstandsbediening drukt, verschijnt er onderin het beeld een balk met apps waar je doorheen kunt navigeren en waar je de apps kunt starten.

Op de tv staan standaard de apps van Netflix, YouTube, NPO en een aantal apps om films en series te huren. In de appstore zijn nog een aantal andere apps te downloaden, maar het aanbod is klein. De smart-hub-omgeving werkt simpel en prettig. Het is mogelijk om zelf de apps in te delen, zodat je je favoriete apps gemakkelijk kunt vinden. Navigeren in de menu’s van de televisie gaat erg snel en zonder haperingen. Ook het opstarten van de televisie gaat zeer snel.

Met de app Samsung Smart View is het mogelijk om je telefoon als afstandsbediening te gebruiken. Ook kun je foto’s, filmpjes en muziek die op je smartphone staan, naar je tv streamen. De app heeft weinig poespas en werkt goed.

Extra’s

De tv wordt geleverd met 2 verschillende afstandsbedieningen: een standaard afstandsbediening en een smart-afstandsbediening. Deze laatste is wat kleiner en smaller, heeft minder knoppen en ziet er stijlvoller uit.

Voor eenvoudig dagelijks gebruik werkt deze afstandsbediening prima. Je kunt makkelijk zappen en navigeren door de menu’s. En daarnaast is het bij deze afstandsbediening niet nodig om hem op de televisie te richten, wat het bedienen net ietsje makkelijker maakt.

Maar soms is deze afstandsbediening juist weer minder handig. Zo werkt het kiezen van zenders door het kanaalnummer in te voeren wat omslachtig: dat moet je nu doen via een soort toetsenbord op het scherm. Als je dit vaak doet, kun je wellicht beter de standaard afstandsbediening gebruiken.

En in tegenstelling tot vorige smart-afstandsbedieningen van Samsung werkt deze niet op beweging. Dat is een klein minpuntje. Het maakt het invoeren van tekst net iets lastiger, zoals een password of wanneer je op zoek bent naar een specifieke filmtitel.

One Connect Box

De tv heeft een apart kastje waarop je andere apparaten en de tv-kabels op aansluit: de One Connect Box. Op deze manier zie je geen web van snoeren uit de tv komen. De enige snoeren die direct de tv in gaan, zijn dan de kabel vanuit het kastje, de stroomkabel en eventueel ook een vaste internetkabel.

Opnemen van programma’s

Ook bij de UE55KS8000 is het mogelijk om een losse harde schijf of usb-stick aan te sluiten, zodat je tv-programma’s kunt opnemen. Dit heeft overigens alleen zin als je televisie kijkt via een van de ingebouwde digitale tuners. Met een druk op de knop is een opname te maken en via de elektronische programmagids is het mogelijk om gemakkelijk opnames in te plannen.

Prijs

Wij hebben de 140 cm (55 inch) versie bekeken van de KS8000 met een richtprijs van rond de €2500. Daarnaast is deze TV ook verkrijgbaar in 124 cm (49 inch), 165 cm (65 inch) en 191 cm (75 inch). Kijk voor de testresultaten van deze Samsung en andere tv's in onze Televisievergelijker.

Gebruikte beeldinstellingen