Samsung 65 inch curved UHD-tv

Review: Samsung UE65HU8500

De naam zegt het al: het is een gebogen UHD televisie. UHD staat voor ultra high definition, wat betekent dat de resolutie 4 keer hoger is dan full-hd. En al is er nog niet veel beeldmateriaal beschikbaar in die beeldresolutie, deze televisie kan het in ieder geval goed weergeven. Het feit dat hij gekromd is voegt qua kijkervaring niet veel toe, maar hij zal zeker opvallen in je woonkamer.

Curved

Het meest opvallende aan de Samsung UE65HU8500 is natuurlijk het gebogen scherm. Samsung liet al eerder dergelijke ‘curved’ televisies zien op beurzen, maar nu kun je ze ook vinden in de winkel. Volgens Samsung zorgt de kromming ervoor dat je het gevoel krijgt er midden in te staan en dat zou de beleving verhogen.

Als je televisie kijkt terwijl je er recht voor zit, vergeet je eigenlijk na een tijdje dat het scherm gebogen is. Het televisie kijken is eigenlijk niet heel anders dan bij een platte televisie. Af en toe merk je wel dat rechte lijnen krom worden weergegeven, zoals bij een tennisbaan of voetbalveld. Dat ziet er vreemd uit. Door de vorm van het scherm zien reflecties van bijvoorbeeld dingen in je woonkamer er vervormd uit, dat kan wat afleiden. Al met al voegt ‘curved’ niet veel toe. Het scherm reflecteert overigens niet meer dan andere televisies.

Volgens Samsung draagt een gekromd scherm bij aan 'verbeterde kijkhoeken vanuit verschillende kijkposities'. Dat hebben we niet echt gemerkt. De kijkhoek is niet echt bijzonder te noemen: we zagen zelfs een behoorlijke afname in het contrast bij een grotere kijkhoek.

Ultra HD

Het scherm is wél mooi scherp, vooral als je iets in Ultra HD, ofwel 4k, kijkt. Helaas is er nog weinig beeldmateriaal beschikbaar in origineel 4k. Maar Youtube en Netflix tonen al enkele programma’s en series in die beeldkwaliteit. Beeldmateriaal met een lagere resolutie, zoals SD en HD, wordt door de tv altijd opgeschaald naar ultra-hd, zodat het hele scherm wordt gebruikt. Dit wordt ook wel upscalen genoemd.

Deze grote 65 inch versie is behoorlijk indrukwekkend en zal de show stelen in je woonkamer. Voor zijn formaat heeft hij ook een elegante voet, al voelt het geheel niet zo stevig aan als je de tv aanraakt.

Smart Touch

Er zitten 2 afstandsbedieningen bij de tv: één normale en één zogenaamde Smart Touch. Door met deze afstandsbediening te bewegen kun je een cursor besturen op het scherm. Dit is niet nieuw, want dit zagen we ook bij concurrenten als LG en Philips. Het vraagt een beetje training, omdat je altijd contact moet houden met het touchpad dat op deze afstandsbediening zit. Laat je dat even los, dan werkt het bewegen niet meer.

Het touchpad zelf werkt prima. Je kunt er mee scrollen, wat bijvoorbeeld handig is in de internetbrowser. Minder is wel dat het beginpunt van de pointer verschillend is bij de diverse apps: daar moet je even aan wennen. En bij sommige apps werkt het touchpad niet, zoals bijvoorbeeld bij Netflix.

Voetbalmodus

Op de tv zit ook een voetbalmodus die je kunt selecteren door middel van een aparte knop op de Smart Touch. De scherpte en de kleurverzadiging gaan duidelijk omhoog, waarbij de kleuren soms bijna neon lijken. Ook het geluid wordt versterkt en benadrukt wat meer het geluid van het publiek in het stadion. Beide veranderingen maken het niet bepaald beter.

Wanneer je een harde schijf aansluit kun je bijvoorbeeld op het beeld uit de wedstrijd inzoomen. Maar de vraag is of je dat nou echt nodig hebt met alle herhalingen die al getoond worden tijdens een wedstrijd.



SmartHub

De televisie heeft Samsung’s SmartHub menu. Dit Smart tv menu heeft 4 schermen: tv voor bijvoorbeeld de tv gids, apps, films & series en multimedia. Het menu is makkelijk in gebruik, maar voegt verder niet veel nieuws toe vergeleken met andere smart tv’s.

One connect box

De one connect box is een los kastje voor alle aansluitingen en de smartcard met CI+ module. Het voordeel is dat je niet achter tv hoeft te kruipen om iets aan te sluiten en dat er minder kabels in zicht zijn. Het snoer uit dit kastje en de voedingskabel zijn de enige 2 kabels die naar de tv gaan.

Conclusie

De Samsung UE65HU8500 geeft mooi scherp beeld bij 4K materiaal. Het feit dat het scherm gebogen is voegt wat ons betreft qua kijkervaring niet veel toe, maar het hindert ook niet echt. De Smart Touch afstandsbediening is handig, al moet je wel even wennen aan de bewegingsbediening. Ook het SmartHub menu werkt prima, al is er niet veel nieuws aan toegevoegd. En de voetbalmodus is toch meer een gimmick.

Wat is de Samsung UE65HU8500?

De Samsung UE65HU8500 is een 65 inch ultra-hd televisie met gebogen scherm. Met ultra-hd of 4K kun je films bekijken met een 4 keer hogere resolutie dan full-hd. Dat betekent dat het beeld in theorie een stuk scherper en helderder is.

De H8500 serie is er in 3 maten:

55 inch, prijs rond de €3300;

65 inch, prijs rond de €4800;

78 inch, prijs rond de €7500.

Samsung heeft ook curved tv’s zonder ultra-hd-scherm: dit is de H8000 serie. De 65 inch versie heeft een adviesprijs van €3600, dat is ruim €1000 minder. De kleinste curved-tv is de UE48H8000 van 48 inch: deze kost zo’n €1700.

Belangrijkste specificaties van de Samsung UE65HU8500

Lcd-led televisie;

Ultra-hd (3840 x 2160pixels);

Wifi;

Smart-tv;

4 hdmi aansluitingen;

3 usb-aansluitingen;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

1 optische audio-uitgang;

One Connect Box;

Smart Touch afstandsbediening met bewegingsbediening meegeleverd.

